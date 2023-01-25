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大陸 大陸焦點 特派現場

飯店開窗竟是停車場！她當場傻眼　網看地點直呼「很正常」

▲▼住飯店外面是停車場。（圖／翻攝自秒拍）

▲女子入住的房間。（圖／翻攝自秒拍）

記者蔡儀潔／綜合報導

飯店水準參差不齊，大陸重慶巫山一名女子近日入住後，打開窗戶發現，外面竟然是一個碩大的停車場，當場傻眼。網友紛紛笑說，「開窗戶吃尾氣」；但也有人指出，「重慶不是很正常？八樓都能通大街的地方」。

據《白鹿視頻》報導，張姓女子近日入住一家飯店2樓的房間，她進門後想打開窗戶通風，結果發現窗外竟然是隔壁社區的停車場。

▲▼住飯店外面是停車場。（圖／翻攝自秒拍）

▲拉開窗簾，窗外是停車場。（圖／翻攝自秒拍）

張女表示，這個房間是在2樓，當時住飯店前不知道這個情況，一看到就驚呆了，沒想到旁邊是停車場，但因為當時入住時間有點晚了，坐了一下午的車很累，所以就沒有想換房間。

張女接著說，這個房間一天房費約為140元（人民幣，約新台幣630元），雖然窗戶外是停車場，但噪音沒有很大，就是不能開窗戶空氣有點悶。

此事在微博引發熱議，一部網友表示難以理解，「各有各的離譜」、「開窗戶吃尾氣」。但也有不少人指出，這種設計在重慶並不罕見，「重慶？那沒事了」、「重慶不是很正常？八樓都能通大街的地方」。

▲重慶李子垻車站奇景「輕軌穿樓」。（圖／記者任以芳攝）

實際上，重慶有著「8D立體都市」的稱號，在當地可能坐電梯到10樓後，出門就是大馬路，還有列車從房子中間穿過去。有民眾調侃道，如果沒有立體幾何的思維，外地人很容易在重慶迷路。

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