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大陸 大陸焦點 特派現場

新手駕駛媽倒車掉水塘！老公抱1歲半兒來不及逃「一家3口溺亡」

記者閔文昱／綜合報導 

大陸江西省上饒市16日發生一起死亡憾事，一名剛拿到駕照的新手媽開車載著老公和1歲半的孩子，卻在倒車時疑似因操作不熟練，不慎掉入後方水塘，等到3人被救起時都早已沒了生命跡象。當地相關單位17日證實，3人送醫後均宣告不治，目前警方已就此事展開調查。

綜合陸媒報導，這起事故發生在上饒玉山縣下鎮鎮，駕駛車輛的是一名20多歲女子，當天傍晚6點多女子在倒車時，疑似因剛拿駕照操作不熟練，不慎撞破池塘圍欄掉入水中，強大撞擊力也讓車上3人當場被震暈，女子綁著安全帶沒有醒來，丈夫懷裡還抱著1歲大的兒子也無法動彈，最終3人在水塘裡不幸溺亡。

▲大陸江西16日發生一起轎車墜塘事故，造成一家3口身亡。（圖／翻攝自微博）

▲大陸江西16日發生一起轎車墜塘事故，造成一家3口身亡。（圖／翻攝自微博，下同）

附近村民目睹後，立即帶人前往救援，無奈救援條件有限，在盡力把車子拖到岸邊時，車裡3人已經失去生命跡象。有村民指出，事發車輛也是新車，女子當天才剛開回家就出事了，「她的丈夫和孩子都坐在車子裡，倒車時可能技術不熟練，車子掉進水塘裡。打撈上來，一家三口都救不回來了。」

▲大陸江西16日發生一起轎車墜塘事故，造成一家3口身亡。（圖／翻攝自微博）

▲村民合力將車子拉上岸。

下鎮鎮政府一名工作人員17日證實，3人經搶救均宣告不治，經調查，目前已排除兇案可能，初步判定為人為失誤的交通事故，不過具體情況還有待警方進一步調查釐清。

▲大陸江西16日發生一起轎車墜塘事故，造成一家3口身亡。（圖／翻攝自微博）

▲大陸江西16日發生一起轎車墜塘事故，造成一家3口身亡。（圖／翻攝自微博）

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江西上饒下鎮鎮掉水塘

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