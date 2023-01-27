　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他們情緒大過天！？跟敏感的水象星座最容易因為什麼事分手？

▲▼星座,感情。（圖／翻攝自PEXELS）

▲不斷尋尋覓覓，就是為了找到那個契合的另一半。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

我們不斷尋尋覓覓，就是為了找到那個契合的另一半，誰不想愛著愛著就永遠？不過感情中總是有許多需要磨合的地方，如果可以直接抵達終點當然很好，但也有可能彼此只是對方的過客，如果真的走到這一步，無論如何也要當個稱職的擺渡人，就算分手也要彼此祝福。12星座中，情感如水一般流動、洶湧的水象星座，又會因為什麼原因而分手呢？

▲▼星座,感情。（圖／翻攝自PEXELS）

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座：分隔兩地

對柔軟脆弱的巨蟹座來說，與愛人分隔兩地、大談異地戀實在是太難熬了，因為他們非常需要每日的擁抱、關心，最好還有朝夕相處的溫暖感受。當兩人分隔兩地，在他心中也意味著不論遇到開心的事、難過的事，都無法第一時間當面傳達，只能用3C產品當鵲橋，而巨蟹們在最需要對方的時候，如果只能收到遙遠的關心，就有可能大大削減巨蟹座的滿腔愛意。

天蠍座：敏感多疑

天蠍座對「背叛」一事向來零容忍，不管另一半是不是真的做出了實質的背叛行為。能贏得天蠍的信任相當不容易，當然，這就意味著當天蠍座開始不信任你的時候，這段感情就走向岌岌可危。敏感、多疑的情緒會激發天蠍座黑暗的一面，導致衝突不斷，最終分手收場。

▲▼星座,感情。（圖／翻攝自PEXELS）

雙魚座：冷戰凍死

情緒豐沛的雙魚座，戀愛時沒有「暫時冷凍」的選項，只有「永遠封存」。他們需要的是即時的溝通，而不是用冷戰來避免爭吵。很多雙魚座會跟另一半走向分手，都是因為在冷戰期間把感情給凍死了。這時候的雙魚會因為正在冷戰，突然覺得自己好像也沒有那麼愛對方，或者是某個瞬間突然意識到，太愛一個人根本就是一場災難，出現了不如早點結束的心態。

ET快訊
女偶像「生日變忌日」猝逝！　母悲痛證實：心都要碎了
一堆人買整本刮刮樂！　彩券行曝真實結局
告發知名導演性侵！　36歲女星陳屍家中
啪啪愛揉胸「他摸出硬塊」竟是乳癌　救女友一命
買車「講出這5句話」準備當肥羊！　談判重點曝
台中17歲男機車噴飛！　倒地慘死畫面曝
林書豪來台打球「PTT一面倒狂罵」！　他驚呆了
快訊／南港展覽館擠爆了！　破萬人徹夜排隊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南水道博物館春節舉辦攀樹體驗　用全新視野迎接新年

超奢華！國泰航空3航線「頭等艙回歸」　選好枕頭等空姐幫鋪床

演藝圈有誰超凍齡？　鄉民點名「1男1女」喊猛：是自然的那種

自爆阿娘喂半數店「地下水、自來水泡茶」！廖老大怒：喝了會烙賽

忙到沒空看書？把極速閱讀法學起來　高效率一次讀10本書

啪啪愛揉胸「他摸出硬塊」竟是乳癌　救女友一命！全場讚：貴人

開工迎財神！女員工爬高高「貼福星高照」老闆卻糗了　網狂喊加薪

O、A、B血型庫存不足！紫南宮籲踴躍捐血　捐250CC就送錢母

寒流來襲！越晚越冷「台中以北剩9度」　 明全台凍蕃薯下探6度

砸3萬6拚了！過年一堆人「買整本刮刮樂」　彩券行曝真實結局

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

駕駛國道「放手吹笛子」　妹子驚呆錄下：太扯啦

以貓代兔！越南過貓年　寶寶2023出生都屬「貓」

(無標) 逆向撞遊覽車

自小客「逆向直衝遊覽車」　第1視角曝！副駕妻慘死

約跳槽遭拒...酒醉保全不滿　超商前「鑰匙插頭」男送醫亡

台南水道博物館春節舉辦攀樹體驗　用全新視野迎接新年

超奢華！國泰航空3航線「頭等艙回歸」　選好枕頭等空姐幫鋪床

演藝圈有誰超凍齡？　鄉民點名「1男1女」喊猛：是自然的那種

自爆阿娘喂半數店「地下水、自來水泡茶」！廖老大怒：喝了會烙賽

忙到沒空看書？把極速閱讀法學起來　高效率一次讀10本書

啪啪愛揉胸「他摸出硬塊」竟是乳癌　救女友一命！全場讚：貴人

開工迎財神！女員工爬高高「貼福星高照」老闆卻糗了　網狂喊加薪

O、A、B血型庫存不足！紫南宮籲踴躍捐血　捐250CC就送錢母

寒流來襲！越晚越冷「台中以北剩9度」　 明全台凍蕃薯下探6度

砸3萬6拚了！過年一堆人「買整本刮刮樂」　彩券行曝真實結局

快訊／塞車了！國三南下421.2k事故　車流回堵3公里

台南水道博物館春節舉辦攀樹體驗　用全新視野迎接新年

跟著女星買香水！林智妍最愛甜甜冠軍香、Tiffany玫瑰花香百搭又優雅

超奢華！國泰航空3航線「頭等艙回歸」　選好枕頭等空姐幫鋪床

大讚陳建仁新內閣「學養俱佳」　蘇巧慧：讓台灣繼續衝

林書豪轉戰台灣職籃　中國球迷：和霍華德打一場

演藝圈有誰超凍齡？　鄉民點名「1男1女」喊猛：是自然的那種

自爆阿娘喂半數店「地下水、自來水泡茶」！廖老大怒：喝了會烙賽

陳建仁組「溫暖堅韌」內閣　民眾黨開嗆：盼能做到而非一灘爛泥

8歲開始陰陽眼！女約會看到男友「過世祖母」　被鬼魂催抱孫

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

生活熱門新聞

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

沒確診過簽到！底下刷一排　醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

10級強風來了！寒流今再襲　連3天6℃最凍時間曝　

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

初六後習俗一次看！　今要掃家中這處

60歲糖尿病婦人血糖忽飆高　醫師揪出凶手竟是它

旗津吃海產前4道都冷的　業者曝原因

不孕但公婆疼…她還在感動卻聽到超心寒對話

午後大變！冷到沒完沒了　第4波寒流襲6℃凍3天

車庫遭停車堵死　網嘆：只能吞了

開春財神到！　3星座、3生肖發了

12生肖財運大公開　2生肖財運超好：需克制慾望

更多熱門

相關新聞

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

初六送窮！財神在東北　4生肖、4星座財運旺

在傳統習俗中，除了初五迎財神相當重要之外，初六是「送窮日」也千萬不可以忘記，將影響未來一年的運勢。命理師小孟老師就公開初六的財神方位，並透露4星座及4生肖財運特別好。

火象星座會因為什麼原因分手？

火象星座會因為什麼原因分手？

他們分手原因讓你猜不透

他們分手原因讓你猜不透

過年「偏財運超強」5星座出爐！

過年「偏財運超強」5星座出爐！

他們要的不只是穩定！

他們要的不只是穩定！

關鍵字：

星座感情

讀者迴響

熱門新聞

普發6千元領取時間曝光　3方式一次看

國小正妹師陳屍臥室　父抱遺體哭斷腸

《玩很大》錄影驚爆意外！

蘆洲酒醉鑰匙殺人！男子滿頭血倒地亡

旗津海產5000元合菜「連4道菜都冷的」！他怒走人

沒確診過簽到！底下刷一排　醫見這人驚「超神勇」

吃網美冰店！她嫌男友停車慢「當街扭打」

灌籃高手片段「路人大聲配音」她氣炸開罵

10級強風來了！寒流今再襲　連3天6℃最凍時間曝　

女模出賣日本嬤50年前美照　台日網友都戀愛了

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

一家4口「試吃11顆釋迦」秒走人！果農傻眼

渡邊直美瘦20kg　金髮新造型曝光

新片票房破69億！男星手滑按讚封神文

醫師超強4口訣！他一年狂減60公斤

更多

最夯影音

更多
歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻

歲末殺豬公！見成堆千元大鈔　男結算總金額52萬：1年存1隻
大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大媽停車堅持移黃牌重機！　不聽民眾勸狂跳針：可以啦

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

大馬網紅炫舞技推洗腦新年歌　LOCAL詞曲...網：真的是我媽

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

林書豪加盟PLG鋼鐵人！　披7號戰袍：高雄我來了

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

一家人排練嗨跳《眉飛色舞》　千手觀音+走位網笑：好有才

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面