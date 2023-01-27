他們情緒大過天！？跟敏感的水象星座最容易因為什麼事分手？

▲不斷尋尋覓覓，就是為了找到那個契合的另一半。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

我們不斷尋尋覓覓，就是為了找到那個契合的另一半，誰不想愛著愛著就永遠？不過感情中總是有許多需要磨合的地方，如果可以直接抵達終點當然很好，但也有可能彼此只是對方的過客，如果真的走到這一步，無論如何也要當個稱職的擺渡人，就算分手也要彼此祝福。12星座中，情感如水一般流動、洶湧的水象星座，又會因為什麼原因而分手呢？

[廣告]請繼續往下閱讀...

巨蟹座：分隔兩地

對柔軟脆弱的巨蟹座來說，與愛人分隔兩地、大談異地戀實在是太難熬了，因為他們非常需要每日的擁抱、關心，最好還有朝夕相處的溫暖感受。當兩人分隔兩地，在他心中也意味著不論遇到開心的事、難過的事，都無法第一時間當面傳達，只能用3C產品當鵲橋，而巨蟹們在最需要對方的時候，如果只能收到遙遠的關心，就有可能大大削減巨蟹座的滿腔愛意。

天蠍座：敏感多疑

天蠍座對「背叛」一事向來零容忍，不管另一半是不是真的做出了實質的背叛行為。能贏得天蠍的信任相當不容易，當然，這就意味著當天蠍座開始不信任你的時候，這段感情就走向岌岌可危。敏感、多疑的情緒會激發天蠍座黑暗的一面，導致衝突不斷，最終分手收場。

雙魚座：冷戰凍死

情緒豐沛的雙魚座，戀愛時沒有「暫時冷凍」的選項，只有「永遠封存」。他們需要的是即時的溝通，而不是用冷戰來避免爭吵。很多雙魚座會跟另一半走向分手，都是因為在冷戰期間把感情給凍死了。這時候的雙魚會因為正在冷戰，突然覺得自己好像也沒有那麼愛對方，或者是某個瞬間突然意識到，太愛一個人根本就是一場災難，出現了不如早點結束的心態。