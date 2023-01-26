究竟是助燃愛意還是直接化成灰？火象星座會因為什麼原因分手？

▲一段關係要走得長久，找到雙方的共識相當重要。（圖／翻攝自PEXELS，下同）

記者張惠媛／綜合報導

我們不斷尋尋覓覓，就是為了找到那個契合的另一半，誰不想愛著愛著就永遠？不過感情中總是有許多需要磨合的地方，如果可以直接抵達終點當然很好，但也有可能彼此只是對方的過客，如果真的走到這一步，無論如何也要當個稱職的擺渡人，就算分手也要彼此祝福。個人特質強烈、性格較火爆的火象星座，又有什麼事情會讓他們忍不住提分手呢？

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射手座：磨合無果

自由自在的射手座其實不太可能為了另一個人而徹底改變自己，對他們來說，談戀愛最好從一開始就選擇跟自己很契合的人，如果在一起之後，還需要不停地磨合、互相遷就，那麼這段戀愛對射手座來說，可以帶來的快樂感恐怕很有限，總是能誠實面對自己感受的射手，如果談戀愛不再是開心的事，對他來說那就意味著該放手了。

獅子座：分身乏術

獅子座一忙碌起來，其實是很容易忽略另一半的，尤其是當他們正在全心發展、衝刺事業的時候，會無法顧及對方的感受。獅子們也不會允許自己愧疚太久、道歉太多次，既然已經分身乏術，另一半又無法給予理解和支持，獅子當然會認為麵包與愛情無法兼得，那麼他就會選擇自己最能把握住的部分。

牡羊座：衝突爆發

性格火爆的牡羊座要分手可沒有什麼曲折離奇的事由或者戲劇化的原因，極有可能就只是單純吵著吵著就分手了，吵架的原因甚至小到可以忽略不計，但在氣頭上的他們常常無法顧及他人，所以在洩忿的同時就很有可能把感情也腰斬了。