老婆1年啪不到10次！「他改找人妻」解放肉體　1原因慘被嫌棄

▲原PO偷吃地方媽媽，結果身材發福後，竟被對方嫌棄了。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



網搜小組／劉維榛報導

「還是減肥練身體再去約地方媽媽？」一名人夫自爆，老婆身體不好也性冷感，原PO只好偷偷在外找地方媽媽，但因為他變胖了，連地方媽媽都開始嫌棄。對此，原PO也透過友人拿到約砲的資訊，讓他求助「該嘗試嗎？」

一名男網友在臉書《靠北婚姻－社團討論區》表示，與老婆結婚10年，孩子也讀小學了，但原PO其實性需求大，無奈老婆身體因素不喜歡行房，交歡一年不到10次，「我每天打手槍，就算老婆睡在旁邊，她也無感不理我！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了洩慾，原PO直言早已肉體出軌，「這幾年在不談感情的情況下，有約過一些地方媽媽，也都相處得不錯。」但話鋒一轉，原PO因身材越來越發福，殊不知連地方媽媽也開始唾棄，「已經看不上我了！」

原PO一時興起私下尋求兄弟們，果真也收到「一些魚訊」。對此，原PO也求問「我從來沒吃過『魚』...該嘗試嗎？還是減肥練身體再去約地方媽媽？」

文章曝光後，一票老司機笑虧，「建議減肥，健康又省錢」、「銀貨兩訖比較好」、「差別有沒有花錢而已，花錢被抓頂多是嫖妓，免錢的地方媽媽被抓到，對方丈夫告你，少說數十萬，貴啊...」「吃魚喝茶就好，解決」。

不過也有網友認真建議，「施主，色字頭上一把刀，放下屠刀立地成佛吧」、「外面的真的再餓也不敢」、「花錢是純享受，但約地方MM遲早會出問題，當然最好還是都不要，先跟另一半溝通好」、「地方媽媽肯跟你，也只是要錢跟安慰而已。有時間跟錢，用在老婆身上，保證老婆熱情如火，幹嘛玩火自墳」。