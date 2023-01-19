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財經網紅帳號被盜「1小時噴1萬6」　真相曝！眾人笑瘋搶按讚

▲▼新鈔,全民普發現金,稅收超徵全民共享發放特別條例草案,現金,6000元紅包,紅包,假鈔,偽鈔,玩具鈔票,詐騙,過年。（圖／記者邱顯燁攝）

▲財經網紅老婆表示1個讚10元，請大家幫賺紅包錢。（示意圖／記者邱顯燁攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

財經網紅「麥克風的市場求生手冊」常在粉專分享投資見解，今（19）日下午1點多突然「被盜帳號」，引來瘋狂按讚，原來「盜帳號」的是太座大人，「趁麥克風不在自己上來發文，本篇按讚數*10包壓歲錢給老婆安太座」，讓網友直笑「趕快幫忙分享，肯定要想辦法讓他破萬」、「反正不是花我的，一定要按！」

擁有超過4萬粉絲數的「麥克風的市場求生手冊」稍早發文，先是仿先生的語氣，「鑑於我是個每天被老婆唸的阿宅，壓歲錢也不會主動包每年被老婆唸」，接著自曝身分，「身為管理員之一的老婆，趁麥克風不在自己上來發文」，表示該篇貼文按讚數x10倍，就是麥克風要包給她的壓歲錢「安太座」。

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老婆還拜託，「請大家多多按讚增加我的紅包收入。」更好笑的是，她還補充一點，「假如按讚數不到1000，直接補一個16888的紅包給老婆2023年旺一下，按讚數統計到今晚23:59截止。」也就是說，按讚數不到1千的話，紅包就保底1萬6888元；按讚數超過1千，則是1萬元起跳。

貼文一出，許多網友秒按讚，「我要看到麥大痛哭流涕」、「按下去，發發發」、「按笑臉可以嗎」、「不考慮統計到初一嗎？這樣領比較多」、「乘以10的話應該可以挑戰今年最大包了，麥大安心上路」、「低消應該是加一位8啦！168888」、「我要看到血流成河」、「我還不讚爆。」文發出1小時左右，已累積超過1600個讚。

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