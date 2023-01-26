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玩遊戲吵架！台北妹怒嗆「可憐醜男約砲不成」　悽慘下場出爐

▲▼滑手機,看手機,LINE,免費貼圖,貼圖,傳訊息。（圖／記者曾筠淇攝）

▲林女在高達22萬人的臉書社團發布貼文，怒嗆宋姓網友「可憐醜男約砲不成被告」。（示意圖／記者曾筠淇攝）

記者柯振中／綜合報導

台北市一名林姓女子透過手機遊戲，與宋姓男網友結識，豈料2人因為發生糾紛，林女竟在有22萬餘人的臉書社團標記對方，痛罵「可憐醜男約砲不成被告」，最後慘遭告上法院。台北地院審理後，依照散布文字誹謗罪，判林女拘役40天，可易科罰金4萬元。

根據判決書內容，林姓女子與宋姓男子透過玩遊戲認識，在現實當中曾經見過1、2次面，豈料2人發生糾紛後，林女竟在高達22萬餘人的臉書社團「Garena傳說對決玩家討論區」發布貼文，同時標記宋男的帳號。

林女在貼文中痛斥宋男，說了包含「可憐醜男約砲不成被告，勸你閉嘴」、「噁男的所作所為大家也都知道喔」、「什麼我的所作所為，事實上就是你下面癢想約砲被我拒絕了，惱羞成怒，笑死真的噁男無極限」，氣得宋男一狀告上法院。

▼林女透過臉書，在社團上發布貼文，罵宋姓網友「可憐醜男約砲不成被告」。（示意圖／ETtoday資料照）

▲▼手機,滑手機,電話,行動裝置。（圖／記者孫于珊攝）

對此，林女則辯稱，之所以會標記宋男，是在回答對方的問題，委託傳話給第三人，而不是在斥責對方。

宋男則表示，林女透過臉書標記，手機跳出通知以後他才知道，這個社團有超過10萬人參與，成員當中有他的朋友，林女發布的其中一張照片，也有他腳上的刺青，因此朋友看到一定認得出來。

台北地院審理後認為，林女張貼的照片當中，有包含傳票照片，傳票中清楚寫明宋男的名字，加上又在貼文當中標記宋男，說出「噁男的所作所為大家也都知道喔」等文字，可以確定林女指涉的對象就是宋男，從客觀上可以與宋男連結，且妨害宋男名譽的主觀犯意相當明確。

台北地院衡量林女的學歷、家庭背景及收入狀況後，依照散布文字誹謗罪，判處拘役40天，可易科罰金4萬元，全案仍可上訴。

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