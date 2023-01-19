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以為遇碩士天菜！27男約砲「人財兩失」　他偷信用卡狂刷3百萬慘了

▲▼網揭「男人愛上你的5個表現」。（圖／Unsplash）

▲林男上網約了27名男子嘿咻，卻趁對方不注意偷走信用卡、手機等狂買東西，總共操作了3百多萬。（圖／Unsplash）

記者蔡怡萍／台北報導

一名林姓男子自碩士畢業後，整天不務正業，而是上交友網狂約男同志開房打砲，共有27名男子上鉤，林男再趁完事後對方休息之際，偷開對方的手機盜刷買iPhone新機，甚至直接偷走對方信用卡狂刷亂買，還將手機中的SIM卡拔走，登入網路銀行轉帳、網購平台買東西，受害人全被搞得人仰馬翻，動用的金額高達3百多萬，林男挨告後才說因為以前被男同志傷害，用這樣做來報復，法院也依妨害電腦使用罪、竊盜罪、偽造文書罪等將林男判刑。

根據判決，具有碩士學歷的林姓男子，透過交友軟體與男同志約砲，約到對方家中或者在外開房間，他於過程中有計畫性地探知對方的基本資料、消費方法等，等到對方鬆懈、嘿咻結束後，再趁休息或不注意時，摸走對方的信用卡，或者翻拍信用卡卡號，甚至直接將手機內的SIM卡拔走，得手後若無其事地離開，前前後後林用各種手法，使得共27名男子上當受害。

林男拿著數張信用卡直奔APPLE專賣店買新手機，再將多部手機轉賣換錢；還委託跑腿人員到百貨公司狂買精品，之後再送交給自己；甚至將偷來的SIM卡裝上，重新獲取網路銀行帳密後轉錢到自己戶頭，還取得各個購物網的帳號不斷下單購物，連餐點、計程車、日用品錢都用得淋漓盡致。

林男如此瘋狂操作27名男子的錢財，經手的金流共計約3百多萬，警方循線將他揪出後，他自述是因為先前遭人欺騙感情，又損失許多財物，才開始遊戲人間、並這樣做來洩憤，除了受害男子大多數憤怒提告外，多家銀行也訴請檢察官偵查起訴。

林男對犯行坦承不諱，他牽扯的犯行包含假冒簽名、登入他人電腦、更改他人電磁紀錄，偽造不實線上刷卡消費等多項，法官審後依竊盜、偽造文書、詐欺取財、侵占等罪名，應執行拘役120日、可易科罰金；另外可易科罰金的有期徒刑1年10月、不得易科罰金的有期徒刑5個月，全案可上訴。

另外，檢察官調查過程中，發現林男有違反毒品危害防治條例前科，平時打打零工、還有竊盜習慣，向法院提出讓他進入勞動場所強制工作3年，但法官認為該條例限制了人身自由、有違憲法比例原則，於是不予宣告強制工作。

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