初二狠殺妻破案！男落網滿身血　原因曝光：為錢釀悲劇

記者任以芳／綜合報導

大陸撫州市臨川區雲山鎮水田村大年初二發生一起重大的刑事案件，90後男子很殺妻子逃跑，大陸警方祭出10萬人民幣，換算45萬台幣獎金捉拿嫌犯。大陸警方今（26日）公布最新消息，殺妻男已經被逮補。綜合陸媒釋出影片，殺妻男落網時左下衣服有大面積血跡，殺妻的理由讓眾人傻眼又遺憾。

綜合陸媒報導，江西撫州市水田村大年初二發生血案，一名33歲的陳某對妻子狠下毒手。警方接獲報案後，立刻鎖定犯罪嫌疑人陳某（男，1990年出生）。根據目擊者供稱，他可能已經受傷。江西當地警方接獲報案後，立即展開調查和追捕，發布10萬元人民幣懸賞公告。

歷經22小時，警方將陳某逮捕歸案，落網時滿身都是血。殺妻的原因也被同步曝光。陳某因為妻子的幾句抱怨和數落引發爭吵，進而釀成了一樁家庭慘劇。

▲ 江西男子初二殺妻落網，滿身乾掉的血跡 。（圖／翻攝 網易）

陸媒《網易》報導稱，殺妻男陳某在江西撫州工地打工，全家溫飽問題全部壓在他身上，日子過得相當的拮据。據知情人透露，陳某一家七口包含妻子，全靠他供養，上有90多歲的爺爺、50多歲的父親，母親於疫情前一年去世，下有三名未成年的女兒。

今年陳某過年回家期間一直被妻子嫌棄，大年初二，兩口子再次為錢吵架。之前陳某妻子一直吵著拋棄丈夫和孩子離家出走，夫妻兩人因為這件事吵了很長的時間。2023年農歷大年初二，兩人又因經濟問題吵架進而大打出手。

根據親友轉述，經濟問題是夫妻矛盾最直接的導火線。陳某妻子過年期間不斷數落丈夫無能、賺不到錢。被「逼瘋」的陳某終於控制不住，隨手拿起兇器殺妻逃竄。

江西警方也證實，「嫌疑人因為家庭的矛盾將妻子傷害致死。」潛逃22小時後被抓獲，目前案件還在進一步調查處理中。

▼ 大陸江西一名男子初二殺妻22小時落網 。（圖／翻攝 網易）