1家3口出遊自撞父慘死…6月大男嬰昏迷指數3　醫院全力搶救

▲陳男初二凌晨2時許自撞燈桿。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

彰化縣美港公路大年初二（23日）傳出死亡車禍，陳姓男子帶著妻小，與友人出遊知名景點漢寶濕地，回程途中陳男不明原因自撞路邊電線桿，他當場失去生命跡象，送醫急救不幸宣告不治；6個月大的兒子同樣也傷勢嚴重，因腦出血陷入昏迷，醫院表示，男嬰目前昏迷指數3，情況不樂觀，但仍會盡力搶救。

據悉，陳男1家3口來自台中烏日，22日偕同友人共3輛車至彰化縣漢寶濕地遊玩，23日凌晨1時許回程時，陳男車輛有4名大人、1名幼童，包括陳男（21歲）、陳妻（20歲）、6月大男嬰，以及賴姓（21歲）及張姓（20歲）友人，其中陳男為駕駛，副駕駛座由陳妻抱著男嬰，賴、張則坐在後座，警方未在車內發現嬰兒專用座椅。

當日凌晨2時許，陳男行經美港公路、嘉二路口，不明原因自撞燈電線桿，疑速度不慢，電桿被撞至歪斜，車輛也毀損嚴重，車頭有明顯「包柱」痕跡。

車禍造成陳男當場沒有呼吸心跳，送往彰化基督教醫院搶救無效；陳妻左大腿骨折，送往彰濱秀傳醫院救治；賴男全身多處擦挫傷、意識不清，送彰濱秀傳；張男多處擦挫傷，送彰化秀傳。至於男嬰，腦出血陷昏迷，送往彰化基督教兒童醫院，院方表示，目前男嬰仍在加護病房搶救，昏迷指數為3，情況並不樂觀，正在觀察血壓是否能下降，醫院會盡全力搶救。

▲▼陳男車輛毀損嚴重。（圖／民眾提供）

警方表示，事發當時陳妻在副駕駛睡覺，不知為何陳男車輛突然失控；車子開在陳男後方的友人說，原本3輛車都是直線前進，陳男車輛為第2輛，突然陳男不知為何向右偏移，接著就直接撞上路燈，相當錯愕。

據了解，車禍後由陳男胞兄前往交通隊製作筆錄，陳父則從花蓮趕往彰化，新春快樂出遊卻演變成天人永隔，場面哀戚。

警方呼籲，根據《小型車附載幼童安全乘坐實施及宣導辦法》，12歲以下幼童不得坐前座，應坐後座並繫上安全帶；2至4歲幼童須使用兒童座椅；2歲以下幼童則使用攜帶式嬰兒床，或是後向兒童座椅，以策安全。違者將向駕駛人依法開罰。