開春財神到！　3星座、3生肖發了

▲財神上門啦。（示意圖／記者陳俊宏攝）



記者陳俊宏／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，一開春財神就找上「射手座、天秤座、雙魚座」，以及生肖「狗、馬、豬」。

財神找上門「星座」

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第三名：雙魚座

進入農曆新年，木星照亮雙魚的財務宮，使得你的財運翻紅，你靠著「獨特技能與魅力」，財神也替你帶來不錯的好消息。

如果你從事銷售、投資及創業的人，回想一下訂單是不是也有所增加？即使客戶表示「產品太貴了」、「沒錢」、「目前不需要、不喜歡」等，你總有辦法讓客戶無從拒絕你，順利成交，這一切全歸功於你的真誠及自信。靠實力來證明自己價值的時刻，打破別人的疑慮絕不是問題！

第二名：天秤座

進入農曆新年，金星接連在你的偏財宮與工作宮鎮守，對你的偏財大加分，投資、獲利的意外收入，會超出你的預期，是迎接財神慶賀的大好時期。

你可以藉由投資自己長時間了解的「專業領域產業」，而獲得豐厚利潤，只要用心觀察，就能精準挖到潛力股。在此時，你也有機會靠著「選擇副業」的方式，結合自己的興趣與專業，意外在自家後院發現一座獲利的金礦，也大幅提升財力，完全可以解決你的燃眉之急。

第一名：射手座

進入農曆新年，個人想要的東西都會與財務經濟有關，而隨著水星1/18在你的財帛宮恢復順行，你的正偏財大駕光臨，財神替你報佳音。

正財方面，單純的固定薪資己經無法滿足你的胃口及野心，因此你更積極學習其他賺錢本領，尤其為了提升規模，擴大自己的市場佔有率，在「異業結盟」這塊，懂著借力使用，得到不錯的收益。

另外，你的偏財運也奇佳無比，可能來自投資理財，亦可能來自中獎或贈與，會是一筆相當可觀的意外之財，就這樣通通放進自己的口袋裡喔！

財神找上門「生肖」

第三名：豬

進入農曆新年，生肖豬的財運有明顯上升趨勢，讓你過去的欠款、貸款、卡費都一一還清，讓你錢財上越來越有餘裕，不再覺得兩手空空、沒安全感。

加上你自身也努力付出，福氣滿滿、貴人運不俗，財運上會因朋友幫助而得到賺錢機會，不管是介紹好工作、好客戶、好客源，或是幫忙在投資、理財牽線，都能讓你因為貴人幫助，而獲得滿滿的正財、偏財，是貴人提攜、錢財大漲的大好時機。

第二名：馬

進入農曆新年，生肖馬有絕佳的財運，且主要源於正財，事業上只要一步一腳印，自然能累積不錯的錢財。你的事業上升，創意百出，盡顯天賦，更能為你帶來升官升職的好運。

偏財上，特別適合放長線釣大魚，投資穩健股的保守理財，雖然短時間內看不出有明顯增長，但長遠來看，仍能為你帶來不小的收益，是可以不用為錢煩惱的好年。

第一名：狗

進入農曆新年，生肖狗的財運亮眼，特別是在偏財運上最明顯，你的人緣大漲，人見人愛，你也說不清怎麼回事，但身邊的人都對你特別好，出去聚會總有人請吃飯，讓你不用花一毛錢。

就連長輩也特別疼愛你，動不動就給你零花錢，工作上還能得到老闆賞賜，常常接些外派、賺取獎金，甚至走在路上都能莫名撿到錢財。你要記得受人點滴，知恩圖報，要多樂善布施，為自己積福報，今年農曆年就是各種天降橫財、天上掉餡餅的幸運年。