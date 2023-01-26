初五「嚇跑窮鬼」！5習俗一次看　要吃這東西

▲大年初五開工。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT



大年初五在傳統習俗初五屬於開工的好日子，過去年節中間所有的禁忌，到了這天之後全數解除，傳統上也會稱為「破五」、「隔開」。民間俗諺也稱「正月初五破五節，一接二送三捏緊。」商家除了會在初五會進行開工祭拜外，另外也會進行迎財神、送窮、吃餃子、清汙等傳統習俗。

迎財神

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其實就是迎五路財神（或是五路行神），由於隨著生活型態的改變，部分地區開始改成在初四下午迎財神，然後初五專心進行開市祭拜。如果對這部分有興趣的讀者，可以看一下昨日《CTWANT》所整理的初四習俗。（點此看文章）

清汙

傳統習俗觀念認為，家中是初四清掃、商家是初五開工前清掃，而這跟初四的清掃一樣，盡可能的是將所有汙穢之物清掃到「固定角落」放好後，再一次倒入垃圾桶中打包，因為傳統觀念認為此舉可以把窮鬼「趕到一個角落」，接著就是進入到「送窮」階段。

送窮

其實就是丟垃圾，不管是初四家中打掃的垃圾，還是初五開工打掃的垃圾，最後都是要在初五才能丟棄，此舉有丟棄窮鬼、窮氣的概念，通常在丟棄完垃圾之後，也會在門口鳴放鞭炮，表示嚇跑窮鬼（也可以等到開工祭拜時再燃放鞭炮）。

開市

掃也掃完了，垃圾也丟完了，接下來就是初五最重要的事情「開市祭拜」。一般而言，開市祭拜通常會選在午時（中午11點至下午13點）這段時間進行祭拜。在店門口擺放一張供桌朝外祭拜。

供品部分，需要準備紅圓（有點像壽桃的那個）、小發糕各6個、大發糕1個、糖果、餅乾3盤（小盤即可），5種水果（非強制，但可以購買鳳梨、柿子、柑橘、柚子等等，唯獨注意番茄、芭樂、釋迦這三種水果是不可上貢桌的）。另外準備2個花瓶插上鮮花。還要準備茶、酒各3杯，外加蠟燭一對。

金紙部分其實種類蠻繁雜的，最快的方式就是去金紙鋪跟老闆說初五拜開工用的金紙，他就會幫你準備好一套。另外可以的話，可以買串鞭炮。

以上準備完畢後，就可以進行開工祭拜，斟茶倒酒總共需要3次，第1次是祭拜開始前，第2次是插香後，香燒到1/3處準備燒金紙前，第3次則是燒完金紙後。而整個祭拜結束後就鳴放鞭炮，如果送窮階段沒有鳴放鞭炮的話，可以在這次合併處理。

吃餃子

前面提到的民間俗諺「一接二送三捏緊」，接是接財神、送是指送窮，捏緊則是指包餃子，因為包餃子時會有個「捏」餃子皮封口的動作，取其動作來寓意「捏緊小人嘴」，避免小人叨擾、免除讒言等含意。

另外餃子的形狀也像元寶，所以在捏完餃子後也會直接烹調食用，以「吃元寶」的方式來慶祝開工。

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