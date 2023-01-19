過年「壓歲錢」藏暖心故事　春節3大習俗由來一次看懂

▲過年的「壓歲錢」習俗，其實暗藏一個暖心傳說。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

隨著時代與科技的進步，相較過去少了一些「年味」，大家可能會很開心放春假，但不太了解春節的由來，今天就來整理春節由來、過年習俗的意義。

華人一年一度的大節日就是農曆新年，由來要從西元前兩千多年說起，當時舜即位天子，帶領著眾人祭拜天地，這天便成為「歲首」，成為農曆新年的雛形；而辛苦的農民經過一整年的辛勤工作，用豐收的作物感謝眾神和祖先，進而演進，在民國之後正式將農曆正月初一訂為「春節」。

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而根據過年的傳說，是遠古時代有一隻凶殘年獸，每到歲末就會從海底跑出來吃人，人們為了不被年獸吃掉，家家戶戶都會祭拜祖先祈求平安，也會聚在一起吃一頓豐盛的晚餐，後來人們發現年獸害怕紅色、噪音與火光，便開始在當天穿上紅衣、門上貼上紅紙、燃燒爆竹聲，藉此把年獸趕走。而這些之後也成為過年吃團圓飯、穿紅衣、放鞭炮、貼春聯的過年習俗。

另外，春聯則有另一個傳說，古代人相信懸掛桃枝能驅魔，後來隨著時代改變，簡化成以方形紅紙代替。而春聯在唐代流行以對聯的方式書寫，之後明太祖曾在春節期間下旨，要家家戶戶一律貼春聯，並寫上吉祥話，進而流傳至今。

紅包壓歲錢也有故事，據說古代有一個叫做「崇」的小妖，每年都會在新年夜裡出來嚇小孩，一對夫婦就用紅紙包了銅錢放在孩子的枕頭邊，意外嚇跑了「崇」妖，此後便留下了這個「壓崇錢」的習俗，而隨著時代演進「壓崇錢」就演變成今天的「壓歲錢」，含意同樣都是保佑小孩平安地長大一歲。



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