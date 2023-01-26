「真正的自己」是什麼？日本作家提出「分人」概念：不只有一個

▲作家認為「真正的自己」其實不存在。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／平野啓一郎

摘自／新經典文化《分人：我，究竟是什麼？》

人有各種面貌——我們先同意這一點吧。因對象而異，我們會自然地變成各種樣貌的自己，而且絲毫不會內疚。如果不管去哪裡都我行我素，擺出一副「我就是我」的態度，只會被討厭，無法和別人交流。

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所以，人絕非獨一無二「（不可分割的）個人individual」，而是多個「（可分割的）分人dividual」。

如果人是始終如一、不可分割的存在，那就和擁有各種面貌這個事實矛盾。為了解除這個矛盾，只好認為自我（＝「真正的自己」）只有一個，其他只不過是表面上個別使用的人設、面具或偽裝人格，以此來做價值排序。

但是，這種想法是錯的。

理由一，若是這樣的話，我們都別想用「真正的自己」和任何人交流了，因為所有的人際關係都會變成人設對人設、面具對面具的爾虞我詐。這是一種不當貶低別人與自己的錯覺，也遠離實際的感受。

理由二，分人並非自己單方面決定要怎麼扮演，而是在與對方的互動中產生的。人設或面具這種比喻，說的不僅是表面，一旦自主決定了，會給人一種僵硬、不是在互動的印象。

實際上，我面對老家的祖母或朋友間的各種分人，都是在長期的交流中，交換喜怒哀樂各種反應後得到的結果，而且在關係中仍會變化。例如多年後再度重逢時，彼此的口氣和表情也會改變吧。如果每一個都以換了面具或面具改變了來看待，實在太牽強了。關於這一點，我會在第二章詳細說明。

理由三，和別人接觸時的各種分人是有實體的，但「真正的自己」沒有實體——是的，所以到頭來只是幻想。

▲所謂的「做自己」其實也有多種面貌。（示意圖／圖／Ryan Moreno／取自免費圖庫stocksnap）

無論對方是怎樣的人，我們無法只在和這個人的關係中就展現自己全部的可能性。例如國中時期的我，耽讀小說、憧憬於美、思考人的生死問題，這些都無法和同學分享，所以我才會曾認為應該有個「真正的自己」存在於某個地方。

然而實際上，對小說產生共鳴的我，只不過是和作品世界互動而產生的另一個「分人」。這個我絕不是具有唯一價值的我；我在學校的面貌也不是以這個我扮演出來的。

所有的分人都是「真正的自己」。

我們之所以無法這麼想，是因為被獨一無二「真正的自己」這個幻想困住了，所以吃了很多苦，承受了很多壓力。儘管到處都找不到「真正的自己」這個實體，我們還是死心眼地想認識它，一直想把它找出來。這就是「我是誰？」這個自我認同的大哉問。

★本文摘自新經典文化出版《分人：我，究竟是什麼？（芥川獎作家平野啓一郎鼓舞人心的處世哲學）》，作者平野啓一郎。真正的自己，不只一個！「分人」是釐清人際關係並肯定自己的全新思維。透過分人概念，讓萎靡不振的年輕世代化解自己與他人的關係困擾。這是一本讓日本專家、學者乃至讀者都直呼受用，為心靈困惑者書寫的入門書。