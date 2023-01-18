6間出版社聯手書展折扣曝光！韓國歐逆作家與台南俗女對談

▲「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行。（圖／書展基金會提供）

記者林育綾／台北報導

過去在書展中，許多大型出版集團皆為獨立攤位，跟其他中小型出版社形成明顯區隔；而為了呼應2023台北國際書展主題「閱讀的多重宇宙」，時報出版集團將聯手早安財經、寫樂文化、啟明出版、新經典文化、重版文化，共6間出版社以「書的探險」為主題合作，集中在同一展區上；還將邀請韓國作家張琉珍與台灣作家江鵝，帶來「當韓國歐膩遇上台南俗」對談，引發書迷期待。

「2023台北國際書展」是台灣受疫情影響後，第一個全面開放的國際書展，許多國際作家也將紛紛來台，親自與讀者見面。創社38年的時報出版集團將聯手早安財經、寫樂文化、啟明出版、新經典文化、重版文化等5家小出版社，以「書的探險」為主題合作，在86坪多的展區內，除了展出近萬種各家好書，更聯手企劃超過60場講座。

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時報出版集團董事長趙政岷提到，每一個閱讀者都是一位探險家。而在網購成為日常的年代，相信人們會更需要展現活潑朝氣、相信閱讀魅力的書展；除了邀請讀者重返現場，發現書的樂趣，多位出版人與編輯也期待在書展現場與讀者面對面，探索閱讀需求，一起感受閱讀探險的趣味。

6家出版社聯手的「書的探險」展區，祭出「單書78折、三本72折」優惠；還有在影視、文字、漫畫多棲跨界的詹仁雄，以新書《海邊小屋》為題的人二雄旅行插畫展、台灣知名「鳥人」何華仁版畫三書展，都將在台北國際書展登場。

▲新經典文化將邀請日本知名作家平野啓一郎訪台，與台灣作家黃麗群對談；還有韓國作家張琉珍將與「台南俗女」作家江鵝進行講座。（圖／新經典文化提供）



跨社聯名辦展，書種也如野生叢林生猛有力，以文學為主的「新經典文化」將邀請日本知名作家平野啓一郎訪台，與台灣作家黃麗群對談；還有韓國作家張琉珍將與「台南俗女」作家江鵝進行講座；還推出限量馬尼尼為畫作搪瓷杯、APUJAN設計《舊日廚房》限量10組圍裙、名編劇家盧熙京限量簽名卡的《我們的藍調時光》劇本書。

以自製書為主的重版文化，首次參展就火力全開，除了限定雙書好禮送，開幕日還邀請設計師方序中、作家Peter Su聯合參與書展，另有有新銳作家盧怡安、柯采岑等與讀者們近距離分享。



「2023台北國際書展」將於1月31日～2月5日在世貿一館舉行，書展開幕首日1月31日，「書的探險」展區將在下午13:30-14:00舉辦Opening Party，除了邀請重量級作家、編輯人到展區開講直播，還將有特別的表演節目。

新經典文化國際書展精選講座預告

平野啓一郎 X 黃麗群

小說家的人性觀察意見－從《那個男人》到《分人》

時間：1/31 16:45-17:45

地點：世貿一館 主題廣場

張琉珍 X 江鵝

當韓國歐膩遇上台南俗女

時間：2/3 19:15-20:15

地點：世貿一館 黃沙龍