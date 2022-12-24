最暖韓劇《我們的藍調時光》劇本書來台！盧熙京創作想法首公開

▲《我們的藍調時光》劇本書在台發行，收錄劇作家盧熙京親簽扉頁、創作想法等。（圖／《我們的藍調時光》劇照）

記者林育綾／綜合報導

2022年度最暖人生韓劇《我們的藍調時光》在串流平台Netflix爆紅，如今新經典文化首度出版劇本書，除了有劇作家盧熙京親筆簽名印刷扉頁，還有專為讀者寫的序文、專訪、創作緣起，更是她首度公開對這齣戲裡多名演員的看法，讓劇迷也能藉此感受細膩手法、重溫20集精彩故事。

出版社提到，韓國能打造多元、引領國際潮流的劇種，理由在於非常重視劇本，連帶業界也給予編劇崇高的地位。而盧熙京入行超過30年，打造出多齣叫好叫座的戲劇，每過幾年就會有代表性作品，像是《他們的世界》、《沒關係，是愛情啊》、《我親愛的朋友們》、《Live：轄區現場》，內容深刻又打動人心，她更被喻為「人生劇創造者」。

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今年4月她受tvN與Netflix邀請，寫出《我們的藍調時光》劇本，在還沒上映就引起注意，上映後更成為今年上半韓國與台灣最具口碑討論度的戲劇。高完成度的劇本，無論是對生命本質的探討、對人類的熱愛等特質，都獲得極高評價。

新經典文化搶先獨家授權出版此劇劇本書中文版，在年末開賣，更邀請盧熙京本人親簽一句祝福的話給台灣讀者，印在扉頁上，創造這套劇本書的珍藏價值。

▲▼《我們的藍調時光》劇本書中文版發行。（圖／新經典文化提供）

《我們的藍調時光》以濟州島冰冷嚴酷的大海為背景，描寫蔚藍村一群人的故事，在海報公布時，就因為參演陣容創下歷史性的豪華，成為年度大戲，劇中登場人物包括影帝李秉憲、影后金惠子、人氣紅星金宇彬、韓志旼、申敏兒⋯等。

為什麼要寫這麼多演員？盧熙京說自己在不知不覺中，只專注在2位主角身上的故事已顯得枯燥乏味，「而且我們每個人都是自己生命的主角，每一位出現的人物，都不想被認作是配角。因此我以這樣的想法作為本劇的出發點。」

劇名取作《我們的藍調時光》，她表示藍調是庶民的音樂，而她就是想為普通人寫故事，謳歌讓她重獲生活力量，「我想將每位凡人各自帶著的不同故事，用一首歌的形式在觀眾眼前上演。」

盧熙京寫作30多年來，始終將「人即為一切」的人生哲學融入電視劇，建構出獨一無二的編劇世界，在該劇開播後創下超高收視（超過17.3%，始終保持年度戲劇收視前5名），播映後更被推崇「盧熙京再度寫下韓國的人生劇」。

▲劇作家盧熙京被稱為「人生劇創造者」。（圖／ⓒ 김제원(KIMJEWON)）



《我們的藍調時光》劇本雙書，也是新經典文化首度出版劇本書，先前已經透過嘖嘖平台推出精裝版，緊接著在12月推出平裝本，讓劇迷可藉此感受劇作家的細膩手法、重溫20集精彩故事，還收錄盧熙京專門寫的序文、專訪、創作緣起，並首度公開她對這齣戲裡多名演員的看法。

低調且鮮少公開受訪的她，擅長描寫人物情感、筆法精湛，曾獲頒百想藝術大獎、韓國大眾文化藝術獎寶冠文化勳章。為了這本人生劇劇本書，盧熙京也特別在雙書扉頁上親手寫下一段話，「你何時要開始幸福呢？我打算從此時此刻就感受幸福。」