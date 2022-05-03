3月光族OL靠虛擬貨幣致富！韓國爆紅作家新書上市1天就4刷

▲韓國作家描寫年輕OL 靠虛擬貨幣致富的故事，在韓國上市一天就4刷。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者林育綾／綜合報導

NFT虛擬貨幣受到矚目及討論，韓國爆紅作家張琉珍為此研究虛擬貨幣交易平台，體驗投資者猶如雲霄飛車的心情，寫下第二本創作《我們想去的地方》，在韓國上市第一天就4刷！出版社當時甚至在首爾街頭出動咖啡車應援，宛如明星排場，如今該作品也來台，由新經典文化發行繁體中文版。

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▲▼韓國爆紅作家張琉珍第二本創作《我們想去的地方》，在韓國上市第一天就4刷！出版社當時甚至在首爾街頭出動咖啡車應援，宛如明星排場。（圖／Instagram @j_ryujin_）

韓國年輕作家張琉珍曾經在IT產業工作，經手社群媒體、SNS、音樂串流、人工智能等企劃，直到2017年辭職，給自己一年時間認真寫作並尋找新工作；而就在2018年，新工作入職的第3天，她接到韓國資深文學出版社「創批」聯繫，告訴她投稿的短篇小說〈工作的快樂與悲傷〉榮獲第21屆創批新人小說獎。

該短篇〈工作的快樂與悲傷〉在創批出版社網站刊出後，引爆超過40萬人次點閱，瞬間湧入的讀者一度癱瘓出版社網站，引發熱烈討論，此後張琉珍陸續收到各大雜誌及網站的創作邀約。而該短篇甚至被改編成同名韓劇，也收錄在她的第一本書《從此好好過生活》。

▲張琉珍曾在IT公司任職多年，對韓國職場上的觀察相當敏銳，辭職後寫的第一篇短片小說在出版社網站刊出後，超過40萬人次點閱，一度癱瘓出版社網站。（圖／© Mingu Kang／新經典文化提供）

如今她同樣描寫職場故事，第二本書《我們想去的地方》是她首次挑戰長篇小說，她說，故事構想來自於想寫一本「給某個人3億韓圓的小說」，後來變成「分給多海和她的朋友們3億韓圓的故事」，並一定要有滾滿糖的結局。

不過在故事中，出身平凡、背負學貸、沒有富爸媽的三位月光族女主角，要怎麼一夕致富呢？張琉珍將目光轉向現下流行的「虛擬貨幣」，在故事背景的2017年3月到2018年1月間，「以太坊」從8美元飆漲到了超過1000美元。三人組中的大姐頭恩祥率先入場，勸多海與智頌一起加入，於是三人品嚐到投資急速飆漲的甜蜜滋味⋯。

「只靠薪水是不夠的，我們需要更多的錢！」張琉珍以輕快的筆觸，帶領讀者隨著三位女主角，痛快吶喊出小資族的拼搏、社畜的無奈，直爽地表達，「愛錢並不可恥！我們需要更多的錢！」體驗有如坐雲霄飛車般的緊張心情，反映出新世代對投資抱有更寬廣的想像與信心。

▲韓國爆紅作家張琉珍首次挑戰長篇小說《我們想去的地方》。（圖／新經典文化）

由於張琉珍曾在IT公司任職多年，對韓國職場上的觀察相當敏銳，這讓她小說中的職場設定十分真實、對話令人共鳴，同時兼具幽默感與極佳的節奏感。為了新書也做足了功課，每天看著虛擬貨幣交易平台，緊盯著三位女主角的標的，心情跟著指數起起伏伏，明白了「原來這就是投資者的心情啊！」後才開始動筆。

她再次吸引讀者的視線，寫出20-30歲世代職場心聲，給認真生活、不能辭職的年輕人，提供一個觀看自己處境與情緒的地方，讓韓國讀者激賞推薦，「以前上班只要隨身攜帶兩張紙：彩券跟辭呈，現在要多帶這一本！」