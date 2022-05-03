　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

3月光族OL靠虛擬貨幣致富！韓國爆紅作家新書上市1天就4刷

▲▼OL示意圖,上班族,工作,工作效率,妹子。（圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

▲韓國作家描寫年輕OL 靠虛擬貨幣致富的故事，在韓國上市一天就4刷。（示意圖／翻攝pakutaso免費圖庫）

記者林育綾／綜合報導

NFT虛擬貨幣受到矚目及討論，韓國爆紅作家張琉珍為此研究虛擬貨幣交易平台，體驗投資者猶如雲霄飛車的心情，寫下第二本創作《我們想去的地方》，在韓國上市第一天就4刷！出版社當時甚至在首爾街頭出動咖啡車應援，宛如明星排場，如今該作品也來台，由新經典文化發行繁體中文版。

▲▼韓國爆紅作家張琉珍第二本創作《我們想去的地方》，在韓國上市第一天就4刷！出版社當時甚至在首爾街頭出動咖啡車應援，宛如明星排場。（圖／Instagram @j_ryujin_）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼韓國爆紅作家張琉珍第二本創作《我們想去的地方》，在韓國上市第一天就4刷！出版社當時甚至在首爾街頭出動咖啡車應援，宛如明星排場。（圖／Instagram @j_ryujin_）

▲▼韓國爆紅作家張琉珍第二本創作《我們想去的地方》，在韓國上市第一天就4刷！出版社當時甚至在首爾街頭出動咖啡車應援，宛如明星排場。（圖／Instagram @j_ryujin_）

韓國年輕作家張琉珍曾經在IT產業工作，經手社群媒體、SNS、音樂串流、人工智能等企劃，直到2017年辭職，給自己一年時間認真寫作並尋找新工作；而就在2018年，新工作入職的第3天，她接到韓國資深文學出版社「創批」聯繫，告訴她投稿的短篇小說〈工作的快樂與悲傷〉榮獲第21屆創批新人小說獎。

該短篇〈工作的快樂與悲傷〉在創批出版社網站刊出後，引爆超過40萬人次點閱，瞬間湧入的讀者一度癱瘓出版社網站，引發熱烈討論，此後張琉珍陸續收到各大雜誌及網站的創作邀約。而該短篇甚至被改編成同名韓劇，也收錄在她的第一本書《從此好好過生活》。

▲▼韓國爆紅作家張琉珍首次挑戰長篇小說《我們想去的地方》。（圖／© Mingu Kang／新經典文化提供）

▲張琉珍曾在IT公司任職多年，對韓國職場上的觀察相當敏銳，辭職後寫的第一篇短片小說在出版社網站刊出後，超過40萬人次點閱，一度癱瘓出版社網站。（圖／© Mingu Kang／新經典文化提供）

如今她同樣描寫職場故事，第二本書《我們想去的地方》是她首次挑戰長篇小說，她說，故事構想來自於想寫一本「給某個人3億韓圓的小說」，後來變成「分給多海和她的朋友們3億韓圓的故事」，並一定要有滾滿糖的結局。

不過在故事中，出身平凡、背負學貸、沒有富爸媽的三位月光族女主角，要怎麼一夕致富呢？張琉珍將目光轉向現下流行的「虛擬貨幣」，在故事背景的2017年3月到2018年1月間，「以太坊」從8美元飆漲到了超過1000美元。三人組中的大姐頭恩祥率先入場，勸多海與智頌一起加入，於是三人品嚐到投資急速飆漲的甜蜜滋味⋯。

「只靠薪水是不夠的，我們需要更多的錢！」張琉珍以輕快的筆觸，帶領讀者隨著三位女主角，痛快吶喊出小資族的拼搏、社畜的無奈，直爽地表達，「愛錢並不可恥！我們需要更多的錢！」體驗有如坐雲霄飛車般的緊張心情，反映出新世代對投資抱有更寬廣的想像與信心。

▲▼韓國爆紅作家張琉珍首次挑戰長篇小說《我們想去的地方》。（圖／新經典文化）

▲韓國爆紅作家張琉珍首次挑戰長篇小說《我們想去的地方》。（圖／新經典文化）

由於張琉珍曾在IT公司任職多年，對韓國職場上的觀察相當敏銳，這讓她小說中的職場設定十分真實、對話令人共鳴，同時兼具幽默感與極佳的節奏感。為了新書也做足了功課，每天看著虛擬貨幣交易平台，緊盯著三位女主角的標的，心情跟著指數起起伏伏，明白了「原來這就是投資者的心情啊！」後才開始動筆。

她再次吸引讀者的視線，寫出20-30歲世代職場心聲，給認真生活、不能辭職的年輕人，提供一個觀看自己處境與情緒的地方，讓韓國讀者激賞推薦，「以前上班只要隨身攜帶兩張紙：彩券跟辭呈，現在要多帶這一本！」

►機+酒3天6288元！澎湖花火節20周年必去

ET快訊
快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕
勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！
台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

347萬劑莫德納5月到貨！打滿3劑「6月有望免居隔」　陳時中曝進度

台中府會聚餐傳播鏈累計22人染疫　逢甲大學確診再+18

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

3月光族OL靠虛擬貨幣致富！韓國爆紅作家新書上市1天就4刷

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因：下次就不一定了

端午、中秋、國慶恐沒車！台鐵工會再規劃投票日「不加班」

快訊／網傳「政府採購快篩試劑比他國昂貴」　指揮中心秀成本打臉

快訊／新北三重5000戶突停電！居民聽「爆炸聲」嚇傻

德國30元快篩「準確度更高」！議員反問陳時中：還是假消息嗎？

台鐵勞資協商無共識　工會：規劃11／26投票日也不加班

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演！　知情人曝片場爭議：沒人敢批評他

醉情侶騎車被攔酒測值0.64　女友樂喊YA！警傻：要移送欸

劉在錫一個玩笑「被賞3巴掌」　金鍾國一跨秒入水...全昭旻：腿好短XD

聰明汪按鈴催爸：出門玩　一聽要磨甲卻秒說NoNo

篠崎泫「12秒片遭疑走光」驚冒陰影！ 認內衣露餡...崩潰：誰會長這麼歪

347萬劑莫德納5月到貨！打滿3劑「6月有望免居隔」　陳時中曝進度

台中府會聚餐傳播鏈累計22人染疫　逢甲大學確診再+18

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

3月光族OL靠虛擬貨幣致富！韓國爆紅作家新書上市1天就4刷

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因：下次就不一定了

端午、中秋、國慶恐沒車！台鐵工會再規劃投票日「不加班」

快訊／網傳「政府採購快篩試劑比他國昂貴」　指揮中心秀成本打臉

快訊／新北三重5000戶突停電！居民聽「爆炸聲」嚇傻

德國30元快篩「準確度更高」！議員反問陳時中：還是假消息嗎？

台鐵勞資協商無共識　工會：規劃11／26投票日也不加班

「美味農業得來速」享優惠　新北推超值蔬菜箱、冷凍海產

直播被說「比章子怡漂亮」　葛薈婕正面回應放話：記恨汪峰一輩子

雙猿同樂玩起來　領航猿本季最後主題週大走遊樂園風

前主人是重金屬歌手！　搖滾鸚鵡狂嘶吼他無奈

生活熱門新聞

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

即／台中確診破千例　足跡熱點：逢甲夜市、金典酒店

醫突預告：準備上戰場！收2命令急喊「真正的高峰要來了」

政府買快篩比他國貴　政府澄清了

德國30元快篩準確度更高！議員打臉陳時中

即／彰化1國小生打疫苗後身體不適　胸悶送醫

快訊／新北三重5000戶突停電！居民聽「爆炸聲」嚇傻

板橋餐廳情侶瓦斯中毒亡！粉專突竄「65字留言」掀戰

5人出遊3快篩陽！一追源頭竟是他　氣炸了

5生肖「5月事業運超旺」！有望「升官+加薪」

更多熱門

相關新聞

跟作家一起看電影！《春光乍洩》重返大螢幕

跟作家一起看電影！《春光乍洩》重返大螢幕

導演王家衛經典作品《春光乍洩》，由梁朝偉、張國榮及張震等人共同主演，相隔25年將以4K數位修復版重返全台大螢幕！而出版社新經典文化在年前推出作家李桐豪《不在場證明》、《絲路分手旅行17週年紀念新版》2本新書，打破旅行書寫的框架，此次也在2/26舉行「跟李桐豪一起看春光乍洩」活動，限量100個座位，售完為止。

《深夜食堂》消失10個月　漫畫同步疫情

《深夜食堂》消失10個月　漫畫同步疫情

「史上第一副中文鉛字」還存在！

「史上第一副中文鉛字」還存在！

韓星人手一本！韓國民詩人羅泰柱詩集來台

韓星人手一本！韓國民詩人羅泰柱詩集來台

不想被稱她或他⋯史上最年輕得主震撼文壇

不想被稱她或他⋯史上最年輕得主震撼文壇

關鍵字：

新經典文化張琉珍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北永和深夜傳「巨大爆炸聲」瞬間停電　住戶傻：超可怕

台南男嬰遭父親虐打！理由讓全網氣炸

台南虐童案！狠父疑暴打嬰被收押

新郎跪拜女方家長　驚見「神級丈母娘」嚇歪

孫生女友脫了！　剩「情趣內衣」

全場認證1神片「不敢再看第二遍」！

勾惡預告發最終聲明　「正面回應所有質疑」：全都來吧！

台鐵五一停駛「沒人崩潰」！網曝關鍵原因

防疫保單之亂／和泰產險公佈3大核保門檻　違反將退件　

台灣何時半解封？　全面「免居隔」時間點曝光

馮迪索「太難搞」氣跑台裔導演

余苑綺「肺部長東西爆開」　4歲女兒許生日願望藏洋蔥！

腳踏車男喝醉違停遭撞亡　女兒剛要上國小

美湖底發現40年桶屍　警方曝：還會有更多

快訊／美國升級台灣旅行警示「不建議前往」！

更多

最夯影音

更多
鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？

鼠寶睡到併軌「流出床外」　媽伸手接住...網笑：滑鼠？
林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

林宥嘉揪老婆吃播放閃...明明人在旁邊！　連線丁文琪人數狂飆...她：我是流量密碼

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

跨雙黃線迴轉被按喇叭！　男惱羞追嗆：有撞到你？

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

黑車打燈秒切被按喇叭　等紅燈怒嗆：我前車欸

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

「念經濟系...經濟能力會好？」　廖老大點關鍵：17歲決定未來

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面