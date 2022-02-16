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《春光乍洩》4K修復版重返大螢幕！出版社舉行跟作家一起看電影

▲▼新經典文化出版社舉行「跟李桐豪一起看春光乍洩」活動，也在太平青鳥展開「好想去旅行」特展。（圖／新經典文化）

▲作家李桐豪在《不在場證明》書中，收錄〈何寶榮的分手旅行〉等文章，坦言深受王家衛電影的影響。（圖／新經典文化）

記者林育綾／綜合報導

導演王家衛經典作品《春光乍洩》，由梁朝偉、張國榮及張震等人共同主演，相隔25年將以4K數位修復版重返全台大螢幕！而出版社新經典文化在年前推出作家李桐豪《不在場證明》、《絲路分手旅行17週年紀念新版》2本新書，打破旅行書寫的框架，此次也在2/26舉行「跟李桐豪一起看春光乍洩」活動，限量100個座位，售完為止。

作家李桐豪在《不在場證明》書中，收錄〈何寶榮的分手旅行〉、〈黎耀輝的分手旅行〉等文章，他坦言深受王家衛電影的影響，踏足南美洲阿根廷的伊瓜蘇瀑布，而《絲路分手旅行》初版封面也致敬《春光乍洩》電影的光線色澤，連英文書名都呼應取作《Happy Together or Not》。

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▲▼新經典文化出版社舉行「跟李桐豪一起看春光乍洩」活動，也在太平青鳥展開「好想去旅行」特展。（圖／新經典文化）

▲新經典文化出版社舉行「跟李桐豪一起看春光乍洩」活動。（圖／新經典文化）

《春光乍洩》由張國榮、梁朝偉、張震主演，正逢25週年，2/25起全台戲院推出重映4K修復版，出版社也在2/26於台北光點華山舉辦「跟李桐豪一起看春光乍洩」活動，邀請喜愛電影也嗜讀旅遊文學的朋友走進電影院，套票內含作家最新觀影心得與週邊小物，希望帶給讀者們「在旅行中分手，在電影院重逢」的紀念日。

▲▼新經典文化出版社舉行「跟李桐豪一起看春光乍洩」活動，也在太平青鳥展開「好想去旅行」特展。（圖／新經典文化）

▲▼新經典文化出版社也在太平青鳥展開「好想去旅行」特展。（圖／新經典文化）

▲▼新經典文化出版社舉行「跟李桐豪一起看春光乍洩」活動，也在太平青鳥展開「好想去旅行」特展。（圖／新經典文化）

除了打破旅行書寫框架，更跨出文字視覺可能，目前新書更在基隆太平青鳥書店展開「好想去旅行」特展，依李桐豪創作特製巨型《絲路分手旅行》大書，與落地窗外的基隆港景色相映，文字中絲路乾燥的景象，配上基隆海港潮濕的氣息，帶來以書延伸、無可比擬的廣闊感，展期至2月28日止。

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