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只能寫明信片訂位！最難抵達的「祕境餐廳」一年只營業6個月

▲▼「祕境餐廳」(The Lost Kitchen)創辦人的回憶錄《下廚找回自由》，由新經典文化發行中文版，附贈餐廳明信片。（圖／Photo by Meredith Brockington）

▲「祕境餐廳」位在人口只有719人的小鎮，最難抵達卻吸引全球饕客慕名。（圖／Photo by Meredith Brockington）

記者林育綾／綜合報導

「祕境餐廳」(The Lost Kitchen) 位在美國緬因州自由鎮，整個小鎮人口只有719人，所有年輕人都想離開，但女主人艾琳．法蘭奇(Erin French)和一群沒上過廚藝學校的女生，卻在此開了一間餐廳，紅到被選為「全世界12家值得專程前往的餐廳」，想訂位只能寫明信片，由員工抽選，隨機決定誰來晚餐。

祕境餐廳一年只營業6個月，一週只開4天，創辦人兼主廚法蘭奇創造出遠近馳名的料理，而餐廳員工多由女性組成，都是她的熟識。她們重視新鮮的在地食材，包括內場領班自家種番茄、小農契作的芹菜、老家養殖的牡蠣，都被用來發想菜單。

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▲▼「祕境餐廳」創辦人的回憶錄《下廚找回自由》，由新經典文化發行中文版。（圖／新經典文化）

▲「祕境餐廳」創辦人艾琳．法蘭奇(Erin French)。（圖／新經典文化）

緬因州的自由鎮人口非常少，法蘭奇可說是在此創造了奇蹟，然而在光鮮亮麗的外表背後，也經歷了很多跌跌撞撞，她寫下回憶錄《下廚找回自由》，書中提到她從童年時期，如何耳濡目染愛上美食；到了少女時期，她在父親的餐館幫廚，嚮往到大城市發展，一樁意外卻使她夢碎，於是返回故鄉，成為單親媽媽努力存活，逐漸累積更多餐飲實務經驗。

▲▼「祕境餐廳」創辦人的回憶錄《下廚找回自由》，由新經典文化發行中文版。（圖／新經典文化）

▲「祕境餐廳」創辦人的回憶錄《下廚找回自由》，由新經典文化發行中文版。（圖／新經典文化）

書裡更道出一路以來的挫敗與不堪，像是她遇人不淑，以為嫁給一名能拯救自己的男子，卻遭受婚姻暴力、陷入酗酒憂鬱；一度官司纏身，失去了餐廳、兒子的監護權。所幸兒子有如她的明燈，給予她勇氣慢慢重建生活，從食物與愛找到救贖，並進一步探索出一生的職志——經營自己的餐廳。

這本獨特的回憶錄，不僅是個返鄉創業的成功例子，更是一個女人擺脫困局，找到自由的生命故事，也獲得紐約時報書評、柯克斯書評、美聯社等國際媒體肯定，還有烹飪專家伊娜‧加藤(Ina Garten)、瑪莎‧史都華推薦，甚至電影《控制》(Gone Girl)的製作人已經買下影視改編權。

▲▼「祕境餐廳」創辦人的回憶錄《下廚找回自由》，由新經典文化發行中文版。（圖／新經典文化）

▲餐廳一炮而紅後，2018年起改為只接受明信片訂位。（圖／新經典文化）

「祕境餐廳」被《時代》雜誌選入「世界最佳景點」，《彭博社》將其它為「全世界12家值得專程前往的餐廳」，美國最大美食旅遊頻道Tastemade報導後，還創下200萬次點擊。

餐廳一炮而紅後，2018年起改為只接受明信片訂位，每年春天開放預訂，平均可收到2萬多張明信片如雪片般飛來，由餐廳員工抽選，隨機決定誰來晚餐。法蘭奇解釋，這個做法既解決餐廳被預約電話灌爆的窘境，又提升了當地的郵務量，「我跟夥伴們發現，本地郵局的營業時間變短了，擔心它會被裁撤，所以想出了這個特別的訂位機制。」

▲▼「祕境餐廳」創辦人的回憶錄《下廚找回自由》，由新經典文化發行中文版。（圖／新經典文化）

▲中文版《下廚找回自由》實體書也限量附贈「預訂明信片」。（圖／新經典文化）

如今中文版《下廚找回自由》也來台發行，由新經典文化出版，實體書也限量附贈「預訂明信片」，明信片照片具體呈現了秘境餐廳的樣貌，由法蘭奇長期合作的攝影師友人Meredith Brockington親自授權。

秘境餐廳是由19世紀的磨坊改建而成，座落在宏偉的花崗岩基座上，有湍急的河水從底下流過。有興趣訂位的讀者，也可以在明信片背面填上姓名、地址、E-mail、聯絡電話等資訊，將明信片寄至餐廳地址，或許幸運被抽中可以朝聖餐應的人就是自己。

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