20歲直播主常年不洗澡！全身黑垢「變恐怖大象皮」半裸照震驚眾人

▲兒子一身污垢。（圖／翻攝自極目新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

黑龍江哈爾濱一名父親近日透露，兒子當遊戲主播後，每天下午三四點起床，直播至次日清晨五點左右，頭髮不剪，鬍子不剃，澡都懶得洗，一身黑垢，全身變大象皮，只剩腋下是白色的。他曾幫兒子做了一天清潔，整整丟了十袋垃圾。最後，他為了照顧孩子，他辭去月薪萬元（人民幣，下同）的工作。

據《極目新聞》報導，當地一名李姓父親幾年前離婚，從事食品行業，收入雖然時多時少，但平均下來月入也有萬元。日前，他辭去工作，為的就是照顧做遊戲主播的兒子。

李父表示，兒子今年20歲了，從17歲開始就獨立生活。兒子此前在全國各地打工，後來回到哈爾濱，開始做遊戲主播已近一年。兒子在出租屋裡，每天下午三四點起床，然後直播至次日清晨五點左右，作息「黑白顛倒」，而且飲食也不好，吃的全是外賣，兒子172公分的身高，體重已到了105公斤。

此外，他直言，兒子個人衛生習慣也不好，出租屋裡垃圾遍地，頭髮不剪，鬍子不剃，澡都懶得洗，屋裡味道更是難聞。他曾幫兒子做了一天清潔，整整丟了十袋垃圾。

李父給兒子拍過一段影片，影片中，李父的兒子頭髮亂糟糟的，因為不洗澡，身上就腋下還是白的，整個人看上去像個乞丐。床上被子窩成一團，地上則是各種垃圾。

他透露，兒子的朋友也多次邀兒子出門玩，可兒子還是一門心思蹲在出租屋裡打遊戲做直播。李父說，因為離婚，加上此前老父親病重，他少有時間顧及兒子，父子兩人交流很少，所以這次他決心辭職，一方面照顧兒子，一方面也照顧家裡的老人，「兒子現在這個樣子，我有責任。」

李父說，他將經歷拍成影片發到網上，有網友支持他，也有網友不理解，但不管怎樣，他都會調整自己，讓孩子有個徹底的改變，「更希望用這種方式，慢慢地讓兒子回歸正常的生活。」