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大陸 大陸焦點 特派現場

「IP控制權」談不攏暴雪拆夥網易　網易控訴：無法接受不平等條約

▲暴雪旗下的《魔獸世界》遊戲在大陸擁有眾多死忠玩家。（圖／CFP）

▲暴雪旗下的《魔獸世界》遊戲在大陸擁有眾多死忠玩家。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

以《魔獸世界》遊戲走紅全球的暴雪遊戲公司近期與大陸代理商網易遊戲談判失敗，提出希望合作順延六個月，避免中斷營運對玩家造成不便。不過，網易昨（17）日晚間控訴，暴雪的順延提議及突發聲明是蠻橫、不得體且不符合商業邏輯的，考慮到合作的不對等、不公平和其他附帶條件，因此雙方最終未能就順延服務達成一致。

▲暴雪中國在官方微博上發文感謝旗下遊戲的玩家支持。（圖／翻攝微博）

▲暴雪中國在官方微博上發文感謝旗下遊戲的玩家支持。（圖／翻攝微博）

《網易新聞》報導，網易表示，上周接到暴雪提出的6個月短期續約協議和其他條件，並明確表示在合同延續期間不會停止與其他潛在合作方繼續談判。網易稱，獲悉同期暴雪與其他公司的談判全部是基於三年的合同期，考慮到合作的不對等、不公平和其他附帶條件，因此雙方最終未能就順延服務達成一致。

網易怒批，暴雪的順延提議及突發聲明是蠻橫、不得體且不符合商業邏輯的，「暴雪過分的自信中並未考慮這種予取予求、騎驢找馬、離婚不離身的行為，將玩家和網易置於何地。」

據了解，暴雪及網易在17日先後發出聲明稱，將在協議到期後終止合作。網易自2008年與暴雪達成代理協議開始，合作時間已長達14年，包括《魔獸世界》，《爐石傳說》等遊戲都有眾多死忠玩家，因此，「分手」事件在大陸電玩圈中引起熱議。

▲▼網易,網易公司創始人兼CEO丁磊。（圖／路透社）

▲網易創始人兼CEO丁磊。（圖／路透社）

此前外界曾傳出，雙方談判破裂的主因在於網易想要改變合作形式及架構，將使暴雪喪失對遊戲IP的控制權，不過，網易CEO丁磊曾主動表態，網易非常希望繼續代理暴雪遊戲，並為此付出了非常多的努力，「對於一些涉及到可持續運營和中國市場及玩家核心利益的關鍵性合作條款，動視暴雪的要求是不可接受的。」

對於暴雪中國在聲明中提到，將於1月18日推出《魔獸世界》遊戲進度存檔功能，網易強調，該功能為暴雪單方面開發上線，未經網易測試、使用，可能存在未知安全隱患，「若因此功能造成玩家虛擬財產損失或無法遊戲，暴雪方面應承擔全部責任。」

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