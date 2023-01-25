2023鹿耳門天后宮文化季　台灣年迎喜神盛典

▲大年初四早上，鹿耳門天后宮舉辦全台唯一的「迎喜神」盛典，吸引眾多民眾，接財氣，期待新的一年能夠財源滾滾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2023癸卯年台南市鹿耳門天后宮文化季台灣年，適逢疫情解封效應，新春期間數萬民眾湧入台灣之門鹿耳門，欣賞每天各項精采的表演節目及靜態展覽，更為嶄新的一年祈求平安與財富，大年初四早上，鹿耳門天后宮舉辦全台唯一的「迎喜神」盛典，更有民眾攜帶初一到初三領的通寶，於望燎禮後，蜂擁至望燎爐前過火、接財氣，期待新的一年能夠財源滾滾。

鹿耳門文化季的重頭盛典「迎喜神」，全部過程分成備禮、駕前禮、啟禮、迎喜神、三獻禮、望燎禮和餞駕禮等七大禮序，於大年初四上午10時隆重豋場。今年邁入第31個年頭，現場吸引數千人親身體驗這台灣僅有的宗教盛典，尤其「迎喜神」早獲台南市政府「無形文化資產」認證，更吸引來為數眾多民眾共睹其豐采。

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按民間傳說，眾神明於農曆12月24送神日回天庭述職，於大年初四重返人間，而喜神更是財神的化身，因此，大家歡喜齊聚共迎喜神，分享祥瑞喜氣、財氣，共霑雨露之神恩！迎喜神大典儀式肅穆威嚴，以明、清兩朝古禮為依據，各執事人員均著古制改良之傳統服裝，以禮樂、聖舞恭迎「癸卯福壽財神」，駕前排班、儀衛、鳳仙仙女及禮官等進退有序，從舊傳統中去蕪存菁，納入新智慧與創意，展現台灣『新廟會文化』精神，活化台灣節慶祭典，豎立起鹿耳門天后宮先行者的獨特招牌，同時也是參與者一種非凡的體驗和歷練！

今年迎喜神大典由郭玫君任正獻官，邱琮傑為監禮官，讀祝官黃柔恩，奉饌官吳慧蘭，民俗祭儀專家陳忠煌擔任典儀官，顯宮國小何志中校長任典樂官、張惟珽老師為司樂官，帶領顯宮國小國樂團，負責現場禮樂之演奏；五寶聖舞由藝姿舞集擔綱；三獻禮聖舞則由台南應用科技大學舞蹈系擔綱演出；統程科技王李明陽董事長奉請開基媽祖登祭壇。

大年初四，雖近日氣溫稍降，但人群聚集依舊熱情，上午10時正，「迎喜神」盛典如時展開，盛典經備禮、駕前禮、啟禮、三獻禮等禮序，現場也發送象徵迎接春天到來的「春仔花」，讓鹿耳門天后宮文化廣場洋溢著一片祥瑞喜氣，最後行撤饌、望燎及恭送開基鹿耳門媽回宮等儀軌，歷經約兩小時左右圓滿結束。