CNN：兩岸開戰台男沒信心　退役砲兵直言「上場會變砲灰」

▲自民國113年開始，義務役期將從原本的4個月延長至1年。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／編譯

台灣總統蔡英文去年底宣布，自民國113年開始，義務役期將從原本的4個月延長至1年，引發國際關注。不過，如果真的要訓練有效，台灣需要做的遠不止拉長兵役時間，台灣退伍男性向外媒表示，實際上服役期間相當缺乏訓練，「我是砲兵卻從未學過發射大砲，若今天爆發戰爭，我想我只會成為炮灰。」

美國CNN訪問了6名已退伍的台灣男性，他們敘述了自己在服兵役期間所受的訓練，深刻體認到，強制性兵役無法解決問題，必須透過更徹底的改革。

來自彰化26歲的劉先生表示，他在2021年服役期間，部隊裡雖有100多支突擊步槍，但只有十幾支可以用於射擊練習，「許多步槍都是幾十年前製造的，很多都已破損得無法用於訓練，武器必須在士兵之間輪流使用。」

來自台北的李先生是在2018年服役，他也分享了類似的經歷，「在整個軍訓期間我們沒開多少槍，我當時是使用T65突擊步槍，整個訓練期間我只打了40發左右，我擔心很多跟我一起受訓的人都無法自信地操作步槍。」

▲目前台灣4個月的役期通常分為5周的基礎訓練、11周的軍事基地地面訓練。（圖／記者林名揚翻攝）



根據台灣現行規定，4個月的役期通常分為5周的基礎訓練、11周的軍事基地地面訓練；在地面訓練期間，新兵通會被分配學習專業知識，但即便如此，大多數人反應這只能得到最粗略的理解。

來自台中的25歲工程師丹尼斯（Dennis）是在2022年服役，他表示雖然自己被分配到砲兵，但他從來沒有學過如何發射大砲，因為教官擔心新兵會受傷，「我們被分配到一些簡單的任務，我們大部分的時間都在打掃跟清洗砲車。」丹尼斯坦言，「如果今天爆發戰爭，我被要求去當砲兵，我想我只會成為砲灰。」

住在基隆的27歲余先生是在2018年服役，當時分配到專門設計迫擊砲和榴彈發射器的部隊，而他也說，雖然有人教過他如何準備武器，但他從來沒碰過彈藥，也沒有練習過射擊，「我甚至不確定我能否操作這些武器，我到現在還不知道這些武器該如何在戰場上使用。」

▲士兵也對台灣兵役相當重視的「刺槍術」保持懷疑態度。（圖／陸軍臉書）



另一名28歲的劉姓士兵分享了相同看法，他服役時在屏東專門從事空軍數據處理工作，「我們的指揮官在地面訓練時幾乎沒有教我們任何東西，因為他們覺得我們只會在這裡待幾個月，對他們來說沒有太大的差別。」

這些士兵也對台灣國軍相當重視的「刺槍術」保持懷疑態度，他們認為這在現代早已過時。劉先生說，「刺槍訓練只是浪費時間，因為我真的不知道我們能如何付諸實踐，看看烏俄戰爭，使用的武器種類太多了，士兵需要在什麼時候不得不用刺刀來攻擊敵人？這真的太過時了。」

國防安全研究院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲先前接受《ETtoday新聞雲》記者訪問時表示，刺槍術並非落伍訓練，包含美國陸戰隊、加拿大、英國等都保有刺槍術，用意並非拿刺刀跟敵人拚勝負，而是基本肌肉記憶。

我國防部在回覆CNN的聲明中指出，目前已邀請許多專家參加關於改革徵兵制度的學術研討會，並接受了關於提高訓練強度的許多建議。