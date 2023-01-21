馬英九稱沒有國家叫台灣　她痛批：一直以來的「地獄梗王」

▲台灣基進台北市黨部主委吳欣岱。（圖／翻攝自Facebook／吳欣岱）

記者江采蓁／綜合報導

前總統馬英九20日受訪時稱「沒有一個國家叫做台灣」，這個國家叫中華民國，引起討論。對此，台灣基進台北市黨部主委吳欣岱21日就在臉書痛批馬英九是「地獄梗王」，講這句話「太地獄了。」

吳欣岱批評，「馬英九一直以『地獄梗王』為人所稱道」。她提到，馬英九曾對莫拉克風災後那瑪夏被活埋的小女孩說「你真不簡單，可以憋氣2分鐘」；對阿里山喊話的災民說「等我講完話再救你」；對高雄氣爆因公負傷的員警說「打斷手骨顛倒勇」；現在馬英九說「沒有一個國家叫台灣」，她認為，馬英九講的字面上都沒有錯，但是對於所有呼求、渴望解殖並建立真正屬於台灣人的國家的人們而言，「真的太地獄了。」

吳欣岱表示，建立中華民國政權的人以主人自居，翩然降臨台灣這塊島嶼後，靠著分化族群、製造對立以維繫統治權力。後續國民黨也早已證明，這批人為了繼續當統治者，沒有中心思想、不管別人死活，什麼反攻大陸、親美友中都是假的。

吳欣岱痛批，這樣的人，現在在台北舒舒服服地買著年貨，輕輕鬆鬆地說「沒有國家叫台灣，因為這個國家叫中華民國」，她大嘆「太地獄了真的。」