首爾今晨「創23年歷史性低溫」　濟州島大雪特報中航班恢復運行

▲南韓遭遇今年冬季最強寒流，首爾出現歷史性晨間低溫。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

南韓遇超強寒流，氣象廳指出，南韓全境今（25）日皆發出寒流特報，氣溫比往年低了10℃到15℃，首爾今晨更出現-19.3℃的破紀錄酷寒，過去23年以來首爾晨間低溫只有9天低於零下17度。另外，濟州島多地發布大雪特報，濟州機場前一天因暴風雪停飛的航班已經全面恢復運營，南韓東部鬱陵島積雪達75公分高。

根據韓聯社報導，南韓氣象廳表示，截至25日清晨6時29分，首爾晨間最低溫度驟降至-19.3℃，體感溫度接近-25.7℃，而自2000年至今的23年間，首爾晨間低溫只有9天低於攝氏零下17度，首爾水錶結冰爆裂案例自23日以來累計達到全國最高的98件，另有1起供水管路凍破案例。南韓全境合計增至137件水錶凍破案例。

報導指出，南韓若連續2天晨間低溫低於攝氏零下15度，或是驟降至可能造成重大損失時，政府就會發布寒流特報。然而，南韓25日全境範圍皆發布了寒流特報，北部京畿道最低氣溫來到-22.7℃，京畿道全境皆達寒流警報等級。

▲濟州島24日因暴風雪所有飛機航班停飛，民眾冒雪前往機場等待候補。（圖／路透）

位於南韓東部海域的鬱陵島遭遇暴雪，截至25日6時積雪量高達75.1公分。全羅南道與濟州島部分地區也發布大雪特報，濟州島漢拿山自24日起已連續兩天禁止入山，山區最高積雪量達到32.7公分，部分山間道路封鎖。氣象廳指出，濟州島平地降雪將在25日下午緩和，山區則要到入夜後才會停雪。

濟州機場24日雖因強風與暴雪，導致476架航班全數停飛，但目前已經重新恢復運行，截至25日上午7時前並未有任何停飛或預計取消的航班，不過，仍有許多航班誤點。濟州港8條海路航線將重新開通，絕大多數船班都將恢復通行。