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逾2萬本漫畫免費看！國圖多媒體中心初五起開館

▲▼國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入場，迎合青少年需求。（圖／記者許敏溶攝）

▲國圖「多媒體創意實驗中心」漫畫區有超過2萬本的漫畫書。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

長達10天的農曆春節假期，民眾除了規劃走春拜年外，不妨到去年底才開幕的國圖「多媒體創意實驗中心（Open Lab）」走走，該中心是台灣首創閱讀結合多元創意實踐的新基地，融合探索、學習、體驗、創造及分享五大機能，漫畫區還有超過2萬本的漫畫書，影音區則有超過7千餘件的視聽資料，還設置數位創意實作區、漫畫創作區等，讓民眾親身體驗，但春假期間預計初五開館。

國家圖書館新據點「多媒體創意實驗中心（Open Lab）」，去年11月在台北市西門町開幕啟用，該中心有別於國圖入館需年滿16歲，降低為年滿6歲辦證即可入場，而為迎合青少年需求及當地藝文特色，中心以開放空間、探索學習、跨域整合及交流分享為主軸，設置影音創作、直播攝影棚、動漫創作等，還有國內外各種漫畫與小說讓民眾盡情閱讀。
 ▲▼國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入場，迎合青少年需求。（圖／記者許敏溶攝）

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▲國圖「多媒體創意實驗中心」從初五起開館。（圖／記者許敏溶攝）

而在十天的春節連假，台灣首創閱讀結合多元創意實踐的新基地「OPEN LAB」，則是民眾不一樣的選擇，國圖表示，中心內有影音製作的創作場域，但採預約制，包括電腦繪圖、3D列印、木工、縫紉，或是直播、影音錄製、剪輯創作、樂團練習，提供數位化、多媒材化的創意實驗場域，就算初學者也可以很快上手。

此外，國圖指出，OPEN LAB漫畫區，是目前中心最夯的區域，有超過2萬本的漫畫書，配上舒適的閱讀空間，漫畫迷待上一整天也不想離開；另影音欣賞區則有超過7千餘件的視聽資料，民眾一天看不完，還有豐富的語言學習資源及專屬的語言學習座位，以輕鬆自在的方式體驗完整的視聽設備。

▲▼國圖「多媒體創意實驗中心」今天開幕，年滿6歲即可入場，迎合青少年需求。（圖／記者許敏溶攝）

▲國圖「多媒體創意實驗中心」去年11月才開幕，主要迎合青少年需求。（圖／記者許敏溶攝）

不過，國圖提醒民眾，「OPEN LAB」在21日（除夕）到25日（初四）休館，初五（26日）起才開館，相關資訊請上官網查詢，請民眾注意。

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