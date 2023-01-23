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2000刮刮樂又出100萬！他曝「幸運序號」C整排　有人一語潑冷水

▲▼2000刮刮樂中100萬。（圖／翻攝Dcard）

▲網友分享刮2000刮刮樂中100萬。（圖／翻攝Dcard，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

過年期間，台彩推出的2000元刮刮樂超級紅包，許多人都會買來試試手氣。一位女網友發文透露自己刮中了100萬，引來許多人留言刷整排CCC分享幸運。沒想到其中有人一語驚醒夢中人，讓還想試手氣的網友直接夢醒。

網友在社群網站Dcard發文「花1000中100萬」，表示「我跟我朋友就去對面的彩卷行刮刮樂 我想說來刮2000的好了 我跟我朋友一人出1000 一看就不會中的感覺 竟然在最後爆出一個100萬 當下真的嚇傻 完全不敢相信 偷偷分享 號碼尾數13！！ 祝大家新年快樂」網友同時貼出刮中的照片佐證。

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▲▼2000刮刮樂中100萬。（圖／翻攝Dcard）

▲網友一語驚醒夢中人。

底下網友看見後留言刷一排「Ccccccccc」、「為什麼每次都是看別人的 自己都沒有 反正先cccccc一波」、「Cccccccc 原來100萬是真的！！」、「謝謝原po讓我知道中一百萬的樣子。」

不過也有人留言直接把大家的夢叫醒「C個頭，大獎已經夠少了，原po都告訴大家已經少一個100萬讓大家刮，丟水溝機率大增」，許多人則大笑說「這樓你最誠實」、「C完刮別款啊 怎麼可能那麼傻刮同款笑死。」

 
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