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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

范雲「跑攤歌單」曝光　嗨唱鳳飛飛、江蕙神曲

▲▼范雲 春節留稿勿用。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲范雲透露自己其實很愛唱歌，也有獨門的「跑攤歌單」。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是大年初四，出身學界的民進黨立委范雲曾投入立委選戰，現雖擔任不分區立委，仍積極經營台北市大安區、花蓮縣等責任區。她分享，由於跑攤時經常需要一展歌喉，愛唱歌的她，熱愛江蕙的「苦海女神龍」、「甲你攬牢牢」、鳳飛飛的「可愛的玫瑰花」等歌曲，還會隨場合切換「歌單」，拉近與支持者們的距離。

范雲分享，其實她除了做研究、教書之外，也很愛唱歌，而且她有自己的一套選歌方法，透過觀察參與者的年齡層和現場氣氛，才能選出當下最適合唱的歌，例如當唱歌的場合中有許多熟悉的支持者、現場氣氛比較熱烈時，會選擇唱一首江蕙的「苦海女神龍」。

范雲笑說，因為這是一首描繪女性堅強的歌曲，又很通俗易懂，所以當女性政治人物來唱時，台上台下對於打拼的辛苦和不容易，會更容易有共鳴，「這首歌的key（音域）頗高，所以唱的時候氣場一定要夠足，才撐得起場面！」

▲▼范雲 春節留稿勿用。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲范雲在農曆春節前接受媒體訪問。（圖／范雲國會辦公室提供）

此外，如果是在「資深公民們」（指老先生與老太太）比較多的場合，范雲會選擇唱國民天后鳳飛飛的「可愛的玫瑰花」，這首歌歌詞簡單，而且三、四年級的年長朋友大多都會唱，是炒熱氣氛的不二歌選，甚至唱到一半興致來的話，還可以跟著搖擺身體，邀請台下民眾一起跳一段舞。

另外，如果是在年輕朋友、年長朋友都有的場合，范雲會選擇唱江蕙的「甲你攬牢牢」。她表示，這首歌老少咸宜，又耳熟能詳，台下的民眾大多都能跟著哼唱一兩句歌詞，除此之外，這首歌也有一股溫暖的力量，就好像在告訴支持者：謝謝你們一直以來的鼓勵，如果可以的話，希望可以給你們一個擁抱！

透過這首歌的歌詞，范雲也想趁著新年對支持者們喊話：奮鬥的目標也許還很遙遠，但是只要彼此支持，一定可以度過難關。

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