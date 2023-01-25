陳建仁接閣揆藏「三大」問題　李彥秀批：極度失望的結果

▲李彥秀。（圖／記者徐斌慎攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對總統蔡英文於農曆春節期間啟動內閣徵詢作業，成功說服前副總統陳建仁出任行政院長，國民黨副秘書長李彥秀25日點出其接任行政院長的三大問題，並直言「這是一個不讓人意外，卻極度失望的結果。」

外傳蔡英文在春節期間啟動內閣徵詢作業，除了與蘇貞昌進一步盤點內閣狀況、聽取閣員去留意見外，更與陳建仁當面討論組閣一事，李彥秀今日透過臉書發文指出，陳建仁在考慮多天後終於點頭接任行政院長，顯然是經過一番天人交戰，但這也凸顯了蔡英文與民進黨的三大問題。

第一，李彥秀說，九合一大選戰敗後，民進黨內要求檢討改革的聲浪高漲，陳建仁接任院長這著棋，蔡英文總統顯然還是從「個人權力」的角度進行政治佈局，可見對於蔡英文而言，「避免跛腳」遠比民進黨的未來更重要。第二，陳建仁不僅只是一張「安全牌」，對蔡英文來說更是一張「乖乖牌」，是擔任副總統四年中真正做到「沒有聲音的人」，讓人印象最深刻的只有「讓出副總統位置」，逼迫賴清德就範，擔任副總統就近看管。

第三，李彥秀補充，蔡英文聲望跌到谷底，剩下一年四個月任期，要再覓良才困難度極高，只能從口袋裡撈名單。陳建仁缺乏政治與願景的開創性，除了「敗選者聯盟2.0」入府入閣外，整體內閣變動的幅度不會太大，這樣的檢討與反省，恐怕不易獲得民意的認同。

「陳建仁不是壞人，少了強烈政治性格與威脅性是他脫穎而出的關鍵；但缺乏政治敏感敏銳度卻是他擔任閣揆最大的致命傷。」李彥秀更回憶，2018年8月中南部豪雨成災時，蔡英文與陳建仁都缺席823砲戰紀念活動，陳建仁在8月24至26日帶著家族到金門度假，除了12位隨扈保護，金門警方也出動將近20位便衣員警全程戒護，這凸顯了陳建仁「不食人間煙火」的問題。

李彥秀強調，全球經濟快速降溫，高通膨引發的快速升息，美中貿易戰持續緊張，以及地緣政治的高度不確定性，2023年是充滿挑戰的一年，比起蔡英文關心的「個人權力」，全民更關心的是陳建仁是否有能力帶領台灣度過重重的考驗。