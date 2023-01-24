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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜南部出身成綠最強假想敵？　他曝3挑戰：還是劣勢多

▲▼副總統賴清德、鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）

▲副總統賴清德、鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲、新北市長侯友宜。（合成圖／ETtoday資料照）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選暗潮洶湧，各黨派都在積極佈局，綠營目前定於一尊、由副總統賴清德出馬態勢明顯，藍營部分則以新北市長侯友宜聲望最高，也有綠營人士憂心侯友宜南部出身，恐沖淡民進黨在南部優勢，對此，民進黨立委許智傑24日表示，賴清德南部聲望頗高，且侯還要面對落跑、深藍、外交等三大挑戰，民進黨還是要有信心。

對於總統大選，綠營經過2022九合一大選慘敗後，人選幾乎定於一尊，由賴清德出馬態勢明顯，藍營部分則是中廣董事長趙少康、孫文學校校長張亞中先後表明不缺席．黨主席朱立倫、鴻海創辦人郭台銘也是有力人選，而侯友宜則是聲望最高卻遲遲未表態，呈現「人人有希望、個個沒把握」的詭譎狀態。

而日前傳出賴清德將侯友宜當成假想敵，綠營人士分析，因侯友宜出身嘉義、本身藍營色彩稍不濃，雲嘉南又是一個生活圈，中南部人可能對侯會有比較多好感，也可能削弱民進黨在南台灣的優勢。

對於南部優勢，許智傑表示，侯友宜若出馬代表國民黨角逐總統，確實補足國民黨在中南部的劣勢，但賴清德擔任過台南市長，南部聲望頗高，就連國民黨謝龍介都多次讚揚賴清德。

許智傑指出，侯友宜得面臨3大挑戰，1.落跑：國民黨將連三屆推出落跑市長 2.深藍不信任，尤其公投議題侯始終打馬虎眼，導致深藍猜疑 3.國際視野不足，未來如何能做好外交。

許智傑分析，侯友宜雖補強國民黨本土派，但以上都是劣勢，民進黨還是有信心、要小心、繼續拼，爭取選民的認同以及最後的勝利。

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