影／開箱玉山艦「塢艙→艦橋」　S-70C反潛直升機完美起落艦

記者蘇晏男／高雄報導

國造萬噸級兩棲船塢登陸艦「玉山艦」（舷號LPD-1401）12日首次由海軍對外「開箱」內裝，塢艙內可停放4艘LCM兩棲登陸艇、1艘LCU通用登陸艇等，艦內除有手術室、診療室、病房等可作為野戰醫院外，也設置健身房，供官兵強身健體。另外當天國軍也展示直升機起落艦能力。

國防部11日至12日進行春節加強戰備，在第二天活動中，海軍首次開放媒體登玉山艦拍攝。從玉山艦右舷車輛跳板進入塢艙後，可見直徑6.8公尺的車輛轉盤，可將AAV7兩棲突擊車、悍馬車、衛星通信車、作業車等調至定位，而另一旁，則是已停了4艘LCM兩棲登陸艇、1艘LCU通用登陸艇，而LCU上已搭載一台雄風二型飛彈發射車 。

▲AAV7兩棲突擊車自力機動駛入玉山艦後，由車輛轉盤調至定位。（圖／記者蘇晏男攝）

艦體內部設置手術室、診療室、病房、牙醫診間以及健身房。玉山艦帆纜上士陳宣強表示，玉山艦健身房具重訓、有氧器材，對艦上官兵是難得、不可獲缺的設施，有助他們在工作之餘強身健體。

抵達玉山艦甲板，可見八聯裝海劍二型防空飛彈發射器、T-75 20mm機砲、MK-15 方陣迫砲等。此外，海軍現場也展示S-70C反潛直升機在玉山艦停機坪起落艦能力。

▲S-70C反潛直升機降落玉山艦停機坪。（圖／記者蘇晏男攝）

玉山艦艦長153公尺、艦寬23公尺，滿載排水量1萬600噸，是我國新型兩棲船塢運輸艦，由台灣國際造船股份有限公司承造。玉山艦具備外（離）島貨物運補及人員運輸、救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等功能，戰時依令編成兩棲特遣部隊，遂行兩棲作戰任務，執行增（應）援及外（離）島作戰。

玉山艦塢艙可停放4艘LCM兩棲登陸艇、1艘LCU通用登陸艇、多輛AAV7兩棲突擊車或悍馬車等，艦載武器包括1座MK-75 76mm 62倍徑快砲、2座MK-15 方陣迫砲、2座T-75 20mm機砲、4座八聯裝海劍二防空飛彈發射器。

▲LCM兩棲登陸艇。（圖／記者蘇晏男攝）

▲MK-15方陣快砲（圖／記者蘇晏男攝）

▲玉山艦艦橋。（圖／記者蘇晏男攝）

▲玉山艦甲板。（圖／記者蘇晏男攝）

▼T-75 20mm機砲。（圖／記者蘇晏男攝）