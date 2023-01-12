多圖／萬噸級「玉山艦」首次開箱　國軍秀直升機起落艦能力

▲玉山艦首次開箱。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／高雄報導

國防部11日至12日進行春節戰備巡弋操演，並安排媒體參訪。今（12日）由海軍司令部率媒體，首次對外「開箱」玉山艦，包含塢艙、甲板、艦橋（指揮駕駛室）等，而內部設施有裝備升降平台、健身房、診療室、病房、手術房、牙醫診間等；另外，海軍也展示直升機起落艦能力。

▲直升機起落艦。（圖／記者蘇晏男攝）

今天玉山艦塢艙中停放4艘LCM兩棲登陸艇、1艘LCU通用登陸艇、1台發射飛彈車、1台AAV7兩棲突襲車、1台MK-154掃雷車、1輛悍馬車等。

玉山艦配備T-75 20mm機砲、MK-15方陣快砲、MK-75 76mm快砲，以及4座八聯裝、共32枚海劍二防空飛彈，該款火箭彈最大射程30公里以上，為國內自主設計研發的超音速防空飛彈，具全天候接戰能力。

玉山艦艦長153公尺、艦寬23公尺，滿載排水量1萬600噸，是我國新型「兩棲船塢運輸艦」，由台灣國際造船股份有限公司承造。玉山艦具備外（離）島貨物運補及人員運輸、救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援等功能，戰時依令編成兩棲特遣部隊，遂行兩棲作戰任務，執行增（應）援及外（離）島作戰。

▲LCM兩棲登陸艇。（圖／記者蘇晏男攝）

▲MK-15方陣快砲（圖／記者蘇晏男攝）

▲玉山艦艦橋。（圖／記者蘇晏男攝）

▲玉山艦甲板。（圖／記者蘇晏男攝）

▼T-75 20mm機砲。（圖／記者蘇晏男攝）