彰化人的最愛！票選NO.1故宮國寶來了　美術館展出至2／28

▲故宮國寶「清翠玉白菜」過年期間到彰化展出。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

文化界年度盛事！故宮國寶到彰化了，今年在過年期間在彰化美術館展出「清翠玉白菜」、「玉龍紋盤」、「鐘錶化妝匣」及毫芒巧雕「桃殼花籃」，還能與最新科技的新媒體藝術結合，絕對能讓遊客一飽眼福，感受故宮人氣國寶新風貌，從即日起至2月28日止，另外也展出彰化工藝大師漆線雕、錫雕與木雕、木作等等作品。

▲故宮國寶「北宋或遼玉龍紋盤」也在這次展出之列。

過去，彰化民眾如果想要觀賞故宮文物，需要舟車勞頓到台北或是嘉義才能看到，2020年「故宮國寶遊彰化」於農曆春節期間展出超人氣展品肉形石，短短11天的展期破萬人到館參觀，緊接著又展出黃玉鴨、白玉錦荔枝兩件院藏文物至3月1日，並結合彰化養鴨業、苦瓜栽培的介紹，觀眾可以在欣賞故宮文物的同時，也認識彰化在地農業。

▲文化局展出由鄉親民調選出心中最想看見的故宮文物，其中包括英國十八世紀鐘錶化妝匣。

這次，「故宮國寶遊彰化2.0」，文化局展出由鄉親民調選出心中最想看見的故宮文物，4件國寶在美術館1樓展出，包括眾人耳熟能詳的「清翠玉白菜」、位列國寶的「北宋或遼玉龍紋盤」、2020年故宮文物首次到彰化展出觀眾票選最期待看到的文物第一名「英國十八世紀鐘錶化妝匣」、以及毫芒巧雕之作「清前期陳子雲雕核桃殼花籃」等，預料將於春節期間再衝出一波高潮。

▲清前期陳子雲雕核桃殼花籃。

另外，文化局在美術館3樓及5樓，展出新媒體藝術展作品，包括有長卷書畫動畫、多媒體互動等，提供民眾全新的觀展體驗，跳脫靜態的欣賞，提供民眾近距離體驗，讓文物欣賞能老少咸宜，歡迎大朋友帶著小朋友一起來欣賞。