　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

彰化人的最愛！票選NO.1故宮國寶來了　美術館展出至2／28

▲故宮國寶到彰化展出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲故宮國寶「清翠玉白菜」過年期間到彰化展出。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

文化界年度盛事！故宮國寶到彰化了，今年在過年期間在彰化美術館展出「清翠玉白菜」、「玉龍紋盤」、「鐘錶化妝匣」及毫芒巧雕「桃殼花籃」，還能與最新科技的新媒體藝術結合，絕對能讓遊客一飽眼福，感受故宮人氣國寶新風貌，從即日起至2月28日止，另外也展出彰化工藝大師漆線雕、錫雕與木雕、木作等等作品。

▲故宮國寶到彰化展出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲故宮國寶「北宋或遼玉龍紋盤」也在這次展出之列。

過去，彰化民眾如果想要觀賞故宮文物，需要舟車勞頓到台北或是嘉義才能看到，2020年「故宮國寶遊彰化」於農曆春節期間展出超人氣展品肉形石，短短11天的展期破萬人到館參觀，緊接著又展出黃玉鴨、白玉錦荔枝兩件院藏文物至3月1日，並結合彰化養鴨業、苦瓜栽培的介紹，觀眾可以在欣賞故宮文物的同時，也認識彰化在地農業。

▲故宮國寶到彰化展出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲文化局展出由鄉親民調選出心中最想看見的故宮文物，其中包括英國十八世紀鐘錶化妝匣。

這次，「故宮國寶遊彰化2.0」，文化局展出由鄉親民調選出心中最想看見的故宮文物，4件國寶在美術館1樓展出，包括眾人耳熟能詳的「清翠玉白菜」、位列國寶的「北宋或遼玉龍紋盤」、2020年故宮文物首次到彰化展出觀眾票選最期待看到的文物第一名「英國十八世紀鐘錶化妝匣」、以及毫芒巧雕之作「清前期陳子雲雕核桃殼花籃」等，預料將於春節期間再衝出一波高潮。

▲故宮國寶到彰化展出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲清前期陳子雲雕核桃殼花籃。

另外，文化局在美術館3樓及5樓，展出新媒體藝術展作品，包括有長卷書畫動畫、多媒體互動等，提供民眾全新的觀展體驗，跳脫靜態的欣賞，提供民眾近距離體驗，讓文物欣賞能老少咸宜，歡迎大朋友帶著小朋友一起來欣賞。

▲故宮國寶到彰化展出。（圖／記者唐詠絮翻攝）

ET快訊
快訊／蔡英文明早10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就
日本暴雪車流動不了！轎車凍出冰柱畫面曝
快訊／楊祐寧又當爸了！　驚喜公開寶寶超音波
警遭毒駕撞死！斷氣前臂章還留在現場　生前陽光燦笑畫面曝
情治機關「坐冰塊」酷刑　女間諜撐不到1分鐘求饒
貨櫃傳求救聲！打開驚見10歲童「漂流3千公里」
日本暴雪強襲！台灣飛日最新資訊一次看
LINE「隱藏功能」大公開！　1招反制@All

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

彰化人的最愛！票選NO.1故宮國寶來了　美術館展出至2／28

車水馬龍照躺平做日光浴　彰化「浪浪天堂」藏隱憂

勇敢追夢！南飄青年圓夢咖啡車上路　透過溫度與愛好者交流

3遲緩兒最想跟「縣長阿伯」合照　父臉書私訊林明溱竟成真

年節飲食豐富少運動　嘉義市大賣場設運動科技設備

新竹最強阿嬤！98歲當環保志工　連7年奪全勤獎后座

嘉市國際教育再升級　外師體驗華人春節文化

嘉義市年初五恢復垃圾清運　亂丟垃圾最高處罰款6000

新年保平安　南消三大隊辦兔發吉祥Happy to蕭壠防火宣導

過年台南走春出遊　左鎮化石園區尋寶創意防火宣導

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

6台人赴日3碗拉麵輪流吃　還留負評...律師傻眼酸爆

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

彰化人的最愛！票選NO.1故宮國寶來了　美術館展出至2／28

車水馬龍照躺平做日光浴　彰化「浪浪天堂」藏隱憂

勇敢追夢！南飄青年圓夢咖啡車上路　透過溫度與愛好者交流

3遲緩兒最想跟「縣長阿伯」合照　父臉書私訊林明溱竟成真

年節飲食豐富少運動　嘉義市大賣場設運動科技設備

新竹最強阿嬤！98歲當環保志工　連7年奪全勤獎后座

嘉市國際教育再升級　外師體驗華人春節文化

嘉義市年初五恢復垃圾清運　亂丟垃圾最高處罰款6000

新年保平安　南消三大隊辦兔發吉祥Happy to蕭壠防火宣導

過年台南走春出遊　左鎮化石園區尋寶創意防火宣導

快訊／蔡英文明早10點正式宣布陳建仁組閣　農曆年後內閣團隊就位

2柴門口坐直挺「等阿嬤回家」　衝上前開心搖尾：好想你喔～

快訊／楊祐寧又當爸了！　驚喜公開寶寶超音波：來自宇宙的聲音

南部透天「房客欠繳1年」惹火房東　網見租金大歪樓：超心動

拚買新房「卻被公婆霸佔」　一家4口只能租屋！她崩潰：老公愚孝

趙少康質疑出境不採唾液PCR「衛福部要圖利誰」？指揮中心澄清

運16牛死2頭！印度男遭重判終身監禁　法官：原子輻射都穿不過牛糞

美軍3000公尺「21分鐘及格」超輕鬆？　台裔阿兵哥開箱美軍體測

29歲警遭毒駕撞死！斷氣前臂章還留在現場　生前陽光燦笑畫面曝

他想買大樓！女友30K「狂看千萬透天厝」傻眼了　全場炸鍋：會理財

與男友甜蜜泡著「鴛鴦浴」... 　頭髮碰蠟燭著火女友驚嚇.jpg

地方熱門新聞

紫南宮發錢母　身分證末2碼11幸運領

苗栗「飄浮空中的樹」　空拍機監測枝繁葉茂

清境農場救命道驚見三寶！路人暴怒

謝國樑新春強推美食　初三起每晚首播

黃偉哲安平開台天后宮上香祈福

捕蜂捉蛇全年無休為民服務不打烊

「新竹最強阿嬤」98歲當環保志工　連續7年都全勤

3遲緩兒想跟「縣長阿伯」合照　林明臻親訪圓夢

左鎮化石園區尋寶創意防火宣導

日月潭櫻花季2月初登場

嘉義市洋紅風鈴木盛開　拍照打卡新熱點

獨／300移工「除夕炸裂2小時」放煙火

南消三大隊辦兔發吉祥Happy to蕭壠防火宣導

漫步落羽松秘境尋訪紙塑小精靈

更多熱門

相關新聞

「哪個縣市是旅遊沙漠？」鄉民點名4縣市

「哪個縣市是旅遊沙漠？」鄉民點名4縣市

今年農曆春節假期長達10天，上班族無不引頸期盼，安排全家出遊、朋友聚餐或是宅在家耍廢，呈現百百種的放鬆姿態，就有網友拋問，全台有很多旅遊的景點，不過有哪些縣市是「旅遊沙漠」？貼文一出，許多網友點名「苗栗」，不過下秒卻被網友打臉「都不出門的嗎？」

大陸遊客春節兩天衝澳門6.7萬人次 去香港僅2.5萬人次

大陸遊客春節兩天衝澳門6.7萬人次 去香港僅2.5萬人次

左鎮化石園區尋寶創意防火宣導

左鎮化石園區尋寶創意防火宣導

春節漫遊月津港

春節漫遊月津港

走春出遊到處塞！內行激推3大最強休息站

走春出遊到處塞！內行激推3大最強休息站

關鍵字：

故宮白菜走春景點旅遊

讀者迴響

熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

丈夫確診隔天成冰冷遺體…護理妻「邊哭邊CPR」

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

李威虔心修佛9年「近照曝光」！

新竹也下雪！　民眾興奮直播：開始了

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

狠愛演「解散3年動態曝光」！揭胡椒超慘近況

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

7-11開出張千萬發票！中獎名單快看

南橫下雪了！一片銀白宛如童話世界

北港朝天宮公籤又中「癸酉」！解籤直言不妙

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

快訊／統一發票11、12月中獎號碼出爐

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

半夜撞見貓咪「倒頭栽」！伸腿睡翻網笑：壞掉50收

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面