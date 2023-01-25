走春出遊到處塞！內行激推3大「最強休息站」：解放、打卡兩相宜

▲春節10天連假，各地湧現天量出遊車潮。（圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

春節假期許多民眾安排走春行程，各地公路湧現大量車潮，不過也導致多處路段走走停停，塞車情況嚴重。對此，有網友也整理了3處「最強休息站」，讓民眾在休息之餘，還能拍照打卡，「解放、炫耀兩相宜」。

一、南迴驛

[廣告]請繼續往下閱讀...

台東縣政府投入3.1億元規劃興建的南迴驛在去年10月正式開幕，建築本身以燈塔意象做設計，形塑特殊新穎的曲線造型，攤販也很多在地美食，像是台東的東河包子、小卷米粉、星巴克、土產等等，從台南過來車程大約3個小時，剛好可以在這裡拍照、休息一下。

▲大武之心南迴驛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

二、台南東山服務區

位於國道三號上，去年底才剛翻修完成，是全台灣占地最大的休息站，也是南部唯一有麥當勞的休息站，裡面小七不僅相當大，商品也非常齊全，像是有多台熱狗機、美國冰淇淋品牌酷聖石（Coldstone）等，另外還有各種open將彩繪，是南下、北上經過時的好去處。

▲台南東山服務區內超商。（圖／資料照）

三、清水休息站

清水休息站一直是不少人心中最經典的休息站，因為除了有壯觀的小便斗外，休息站內還有水族館，且占地大、食物選擇多，但有得吃也有得玩，讓休息站不只是休息站，而是可以短暫停留的人氣景點。

▼清水休息站。（圖／資料照）