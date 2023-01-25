　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

小心燙嘴！吃雲南過橋米線有儀式感　高湯油花底下藏美味秘訣

記者任以芳／雲南昆明報導

米線是雲南的地方小吃，「過橋米線」是米線中的上品，《東森新媒體ETtoday》記者走訪雲南昆明，體驗正宗過橋米線的標準吃法，快速把所有配料倒入熱騰騰雞湯，下料還得講求先後順序，否則影響口感。至於過橋米線由來，相傳源自於一名秀才妻子的妙想。

源自雲南的美食過橋米線，主料是米線和雞湯製作，至今有200年的歷史。歷史記載雲南人習慣用過橋米線招待遠方來的客人。經過歷代滇味廚師不斷改進創新，過橋米線成為滇南的一道著名小吃。《東森新媒體ETtoday》記者日前走訪雲南昆明，發現過橋米線的存在就像台灣陽春麵，十分常見，價格親民，用餐過程還講求「儀式感」。

▲▼ 雲南正宗過橋米線 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲南過橋米線各種配料 。（圖／記者任以芳攝）

過橋米線由三部分組成，由雞、鴨和豬排骨熬製奶白色高湯，各類生肉像是雞肉、豬里肌肉、魚片、水發魷魚切成薄片置於盤中，或是半熟的豬肝、腰子、肚子薄片後，雪白的米線和蔬菜擺在另一個大盤。佐料有蔥姜、青菜、腐皮等組成，每間店家提供食材不太一樣，吃法順序卻一致。

雲南老饕葉春祿向《東森新媒體ETtoday》記者介紹正宗過橋米線「儀式感」吃法，用火加熱的陶鍋湯頭，上桌時最高溫度有100度，必須快速放入生料。首先，加入鵪鶉蛋、各類生肉片或海鮮，有些店家會搭配特製雲南火腿，最後再加蔬菜和米線，因為雞湯溫度過高，下料時聽見滾燙的滋滋聲。

▲▼ 雲南正宗過橋米線 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲南正宗過橋米線。（圖／記者任以芳攝）

台灣資深媒體人藍孝威和來自北京王先生，品嚐後對湯頭十分讚賞。他們接受訪問說，「冬天喝一口湯，暖胃也暖心。」湯頭濃郁鮮美，大骨湯帶點胡椒氣味，融合火腿、海鮮等味道，口感非常好。

葉春祿進一步介紹，「生料放下去後，不要攪動會影響溫度，因為湯頭上浮一層油花能保溫，讓食材自然燙熟。過橋米線好不好吃的關鍵還有湯頭，太淡吃不出鮮味，太鹹湯頭變苦，必須調味適中，剛剛好。」

據悉，「過橋米線」不只是平民飲食，曾經上過清朝的外交餐桌。相傳光緒年間，李鴻章出使俄國，俄方招待酒會室內溫度較高，冰淇淋受熱散發出冷氣來。李鴻章以為是熱氣，趕緊吹氣降溫，俄國使節當場哈哈大笑。

當時，李鴻章十分尷尬，內心記上一筆，之後俄國外交大臣回訪中國，李鴻章請吃過橋米線。俄國使臣以為是一種溫熱食品，端起碗來喝湯，嘴巴差點燙傷。

▲▼ 雲南正宗過橋米線 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 雲南過橋米線湯頭熬煮奶白色，上面必須浮上一層厚油花。（圖／記者任以芳攝）

為何過橋米線湯頭能保持高溫？綜合大陸歷史資料，大約100多年前，傳說有一秀才在南湖的湖心小島念書，秀才妻子每日都要通過一座小石橋去送飯。某日，妻子用砂鍋熬了一鍋雞湯，那天秀才寄情於唸書沒有吃飯。當妻子拿回砂鍋開蓋，發現還是溫熱的，原來湯表面覆蓋著一層厚厚的雞油，還有陶土器皿傳熱效應，把湯的熱能封存起來。

後來秀才妻子使用這類保溫法，把一些米線、蔬菜、肉片放在熱雞湯中燙熟，趁熱給丈夫食用，使其夫免受冷餐之苦，好好吃飯讀書，考取功名。後來，這種吃法漸漸傳開。因妻子每次給丈夫送吃的要經過湖中橋，人們取名「過橋米線」。

ET快訊
小S澳洲度假「夫妻私下互動曝光」　IG出賣許老三醜照
初四迎財神！「5習俗+5禁忌」報你知　誤觸當心窮整年
快訊／氣象局深夜「22縣市低溫特報」　北台灣下探7度

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

小心燙嘴！吃雲南過橋米線有儀式感　高湯油花底下藏美味秘訣

汽車裝潢店火災！　麥拉倫、勞斯萊斯被燒爛「損失破2億」

男童在酒瓶裡點爆竹　慘遭「30多塊玻璃渣」插入體內！

女墜樓「驚見正義哥現身」一步上前飛身救援當肉墊！路人視角曝

過年遭親戚圍攻催婚！27歲女「外套蓋頭對抗」隔天投降答應相親

陸春節電影票房4天破125億元　吳京主演《流浪地球2》衝第一

澳門觀光回暖了！業者：酒店9成滿、賭場都是人

暴雪陸服全面關閉　網易2月1日起開放「現金退款」

中國公民在洛杉磯槍擊案喪命　中駐美使領館全降半旗誌哀

4歲女童腹痛1個月…X光驚見「1公尺長白點」　醫搖頭：一輩子毀了

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

台中三井LaLaport夯炸　「過年人潮曝」以為P圖

偷挖鄰居花圃...惡行全都錄　心虛汪遭罵！委屈開飛機耳

1家3口新春出遊成死別　21歲爸自撞電桿亡！

左轉買伴手禮撞直行機車　騎士雙載夫妻1死1重傷

夫妻帶5小孩排隊領紅包　蔡英文比讚...頻點頭肯定

小心燙嘴！吃雲南過橋米線有儀式感　高湯油花底下藏美味秘訣

汽車裝潢店火災！　麥拉倫、勞斯萊斯被燒爛「損失破2億」

男童在酒瓶裡點爆竹　慘遭「30多塊玻璃渣」插入體內！

女墜樓「驚見正義哥現身」一步上前飛身救援當肉墊！路人視角曝

過年遭親戚圍攻催婚！27歲女「外套蓋頭對抗」隔天投降答應相親

陸春節電影票房4天破125億元　吳京主演《流浪地球2》衝第一

澳門觀光回暖了！業者：酒店9成滿、賭場都是人

暴雪陸服全面關閉　網易2月1日起開放「現金退款」

中國公民在洛杉磯槍擊案喪命　中駐美使領館全降半旗誌哀

4歲女童腹痛1個月…X光驚見「1公尺長白點」　醫搖頭：一輩子毀了

經典賽回顧／多明尼加2013強勢出擊　歷屆唯一全勝奪冠

快訊／初四冷爆清晨5℃「凍番薯」　下波寒流再襲時間曝

瑞兔生風「過年送好禮！」　網羅地方特色禮品一次看

屏東女控惡鄰居出拳打傷右眼　法官發現疑點結局翻轉

初四湧北上車潮！國道9處地雷路段出爐　國5塞炸「恐連堵18小時」

走春峰騎雲遊　泡泉養福、養神品味台灣之美

外匯定存能質借外幣嗎？　央行這樣說

起底4明星出道前工作！他為「完成偉大夢想」棄竹科高薪　熬15年奪金鐘

小心燙嘴！吃雲南過橋米線有儀式感　高湯油花底下藏美味秘訣

北港朝天宮抽公籤又中「癸酉」！　解籤直言不妙2年前這點靈驗

喵皇半夜溜奴才房拜拜「唸咒語」　爸轉頭飆罵三字經：皮在癢484

大陸熱門新聞

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

汽車店火災！豪車被「燒爛」損失破2億

小哥上春晚假笑19秒爆紅！

女兒嫁異地10年沒回家！過年媽認不出

遊園氦氣球升空爆炸！4遊客墜落1死3重傷

暴雪陸服全面關閉　網易2月起開放現金退款

女醫臉變形！收拾尪東西得知「恐怖真相」

死法最慘的嬪妃！被製成「人骨琵琶」

男童酒瓶裡點爆竹　遭30多塊玻璃渣插傷

穿「超高衩」比賽挨批　美少女親回

陸春晚爆意外！急啟動所有預案

電動車返鄉排不到充電　8小時路程變15小時

「男扮女」參賽？陸選手長髮近照曝光

天才少年造車夢碎！自游家GG了

更多熱門

相關新聞

最強「便當冬瓜茶」突消失...網揭驚悚真相

最強「便當冬瓜茶」突消失...網揭驚悚真相

許多六、七年級生小時候買便當應該都有送飲料，通常都是放到變常溫的養樂多、店家自己用塑膠袋包裝的紅茶或者是鋁箔包的冬瓜茶，不過不知從何時開始，便當飲料三王者只剩下養樂多，紅茶包或者冬瓜茶已經不見蹤影，紅茶包可以理解成包裝麻煩，冬瓜茶卻是原因不明的不見蹤影，有網友好奇「到底跑去哪了呢？」結果釣出知情網友解惑，下架原因有點驚悚。

飢餓行銷！這座城市才有「這杯奶茶」

飢餓行銷！這座城市才有「這杯奶茶」

「大白肺」台商最新病況！他曝X光對比照：台灣醫護就是強

「大白肺」台商最新病況！他曝X光對比照：台灣醫護就是強

房東要求漲租金被拒撂人砸店　租客損失百萬討說法遭反嗆

房東要求漲租金被拒撂人砸店　租客損失百萬討說法遭反嗆

台商確診「大白肺」 醫：沒回來恐死路一條

台商確診「大白肺」 醫：沒回來恐死路一條

關鍵字：

湖南長沙文和友台商冬瓜茶

讀者迴響

熱門新聞

宜蘭南山村下雪了　眾人驚呼搶拍

見丈夫「手伸進弟媳內褲」…人妻問原因竟得到2字

砲友變男友　談戀愛超前衛4女星

別在廚房裸體！初四接神7大禁忌

《爸爸去哪兒》播出9年「5對夫妻情斷」

4歲女童肚子驚現1公尺長白點　醫搖頭：一輩子毀了

快來拿錢！3萬名勞退舊制雇主有錢忘了領　平均每人可領30萬元

台人日本泡湯遭趕走！原因被酸爆

被小甜甜喊「前夫」　宋先生發聲！

夫妻包1千2給公婆！公公竟暴怒：這麼少

災難來了！法國電價帳單「飆漲1200％」

夫妻排隊領紅包　蔡英文一看驚呆⋯點頭肯定

1家3口出遊成死別！21歲爸自撞亡　新生兒腦出血陷昏迷

愛愛時「陰莖骨折」案例暴增！醫曝這姿勢最易受傷

家樂福「這間27年分店」確定收攤！

更多

最夯影音

更多
高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！

高雄夜市叫賣「魔芋爽」　攤商最高開罰300萬！
拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

拉拉山「入夜可望持續降雪」　遊客興奮搶拍！達1條件將管制

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

宜蘭南山村下雪了！　眾人搶拍驚呼：好幸運

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

加州「小台北」槍擊增至11死　72歲嫌鎖定與前妻結識舞廳

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

200多隻海豚游進台中港　民眾除夕見奇景：吉兆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面