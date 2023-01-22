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1包只要5元！最強「便當冬瓜茶」突消失　網揭驚悚真相：不敢喝了

這款冬瓜茶是不少六七年級生的兒時回憶。（翻攝自「爆笑硬派」臉書）

▲這款冬瓜茶是不少6、7年級生的兒時回憶。（翻攝自「爆笑硬派」臉書）

圖文／鏡週刊

許多六、七年級生小時候買便當應該都有送飲料，通常都是放到變常溫的養樂多、店家自己用塑膠袋包裝的紅茶或者是鋁箔包的冬瓜茶，不過不知從何時開始，便當飲料三王者只剩下養樂多，紅茶包或者冬瓜茶已經不見蹤影，紅茶包可以理解成包裝麻煩，冬瓜茶卻是原因不明的不見蹤影，有網友好奇「到底跑去哪了呢？」結果釣出知情網友解惑，下架原因有點驚悚。

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臉書粉絲專頁「爆笑硬派」近日貼出古早味冬瓜茶的照片，一包熟悉的銀色鋁箔袋，上頭以紅綠黃三色標示出冬瓜茶，勾起不少人兒時吃便當的回憶，有些福利社、雜貨店也都有賣，一包５塊錢就連小學生都買得起，就是忘記拿吸管會超悲劇。

該粉專詢問大家「買便當喝過的舉手」、「到底為什麼一夕之間，就再也沒看到這款冬瓜茶了？」貼文一出釣出許多6、7年級的網友，紛紛表示「國小下課必買的」、「根本為了飲料買便當」、「5塊錢這個跟5塊錢王子麵，10塊錢就可以搞定一下頓下午茶」、「喝到剩一口留在裡面然後吹氣！再放在講台上踩爆」、「長大後想想，其實很難喝，都是香精的味道，但小時候好喜歡」。

有知情網友表示，這種包裝的冬瓜茶是因為被媒體踢爆用地下水製作，加上工廠環境超髒亂，一堆蟑螂在生產線上爬來爬去，加上標榜原物料有冬瓜、糖，不含防腐劑，卻是以化工香料、人工合成糖組成，還加了防腐劑，不符合現行食安規定，最後遭到勒令下架，所以現在才再也看不到它了。解說一出一堆網友紛紛哀號「天啊，小時候狂喝耶，好噁心」、「太恐怖了，小時候到底都吃了什麼啊」、「再次證明，便宜東西真的很恐怖」。

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