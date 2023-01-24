新北初四恢復垃圾收運　環保局提醒做好分類回收

▲新北市1月25日（初四）恢復垃圾收運。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

春節連續假期，新北市22日初一到24日初三停止循線垃圾收運，明（25日）初四雖為星期三例行停收日，但新北各區清潔隊特別提前「恢復收運」，環保局提醒市民朋友，民眾交付垃圾時，除依規定做好分類，廚餘或資收物請勿混入專用垃圾袋丟入垃圾車，危險物品務必先妥善處理及分類回收，勿直接丟入垃圾車擠壓、摩擦，以免引發爆炸造成公共安全意外，並留意垃圾車響鈴音樂。

環保局說明，農曆初一至初三循線停收期間，新北市開放72處定點收運點供民眾排出垃圾，不過多數民眾仍習慣將垃圾囤積在家中；25日初四雖逢週三為清潔隊例行休息日，為讓民眾能清理家中堆積3日的垃圾，清潔隊將特別加班，提前恢復正常垃圾收運，請民眾確實做好垃圾分類並使用專用垃圾袋。

環保局也再次提醒，危險物品如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，若未使用完，應排空後再交付資源回收車；而行動電源為可回收物品應交付資源回收車，請勿混入一般垃圾投入垃圾車；其餘奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料等，應以水混合作為廚餘回收；而金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，請將餘燼滅熄後與水混和後以專用垃圾袋包紮妥當交付垃圾車。各類物品之處理及交付方式可利用「回收物品易查通」 查詢。

環保局提醒，初四垃圾量及資收量都較多，垃圾車及資收車可能無法準點抵達各清運點，將播放垃圾車響鈴音樂通知，請民眾多加留意；亦可至「新北樂圾車」網站查詢垃圾車即時動態 ，或直接電洽環保局所屬各區清潔隊或撥打免付費諮詢專線：0800-010-857（鈴一鈴幫我清）詢問。