好心幫擔保借40萬…麻吉卻搞失蹤　他慘遭3煞凌虐強押公墓嚇破膽

記者邱中岳、黃資真／新北報導

新北一名21歲陳姓男子替友人擔保，向27歲蘇男借款40萬元後簽本票，但友人卻突然搞消失不還錢，23日凌晨蘇男找來2名同伴，前往林口將陳男痛毆一頓，載往山區。警方透過手機定位，順利在鶯歌公墓逮到蘇男一行人，救出陳男。

▲蘇姓男子（白衣）夥同2名男子擄走擔保人遭逮。（圖／記者邱中岳翻攝，下同）



警方初步調查，陳男與蘇男原為撞球館同事，日前陳男得知呂姓友人急需用錢，因此介紹其向蘇男借款40萬元，雙方還簽立本票，由陳男擔任介紹人。事後呂男卻突然人間蒸發，蘇男發現連絡不到人，氣得轉找陳男討債。

▲蘇男做案用的BMW。



23日凌晨3時許，陳男正準備從友人的林口住處離開時，竟遭到蘇男夥同2名同伴圍堵，持棍棒、掃把痛毆，接著強押上車離去。所幸陳男友人直擊全程，立刻使用手機定位朋友位置，並記下蘇男BMW車牌號碼，向警方報案，三峽分局掌握資訊後，短短30分鐘內，於鶯歌公墓附近逮到3名嫌犯。

▲蘇男遭警方逮到時，還故作鎮定表示過年要返鄉，沒發生任何事情。



起初員警擔心認錯人，先上前詢問要去哪裡，蘇男態度輕鬆，表示過年一群人準備返家，但眼尖員警發現後方坐著的男子神情不對勁，臉上還有疑似被掌摑的紅腫痕跡，進一步質問蘇男，他才終於吐出實情，期間不斷強調自己才是受害者。

三峽警分局將3煞帶回派出所釐清案情，依妨害自由、傷害等罪偵辦，其中1名賴姓男子甚至是背著傷害、詐欺等4罪的通緝犯，應訊時一度謊報哥哥的身分，仍被警方識破，最終還得多加1條偽造文書罪嫌送辦。