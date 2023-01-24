快訊／3縣市大雨！　初三走春注意

記者陳俊宏／台北報導

大年初三走春注意！中央氣象局今天（24日）上午近8時對基隆市、新北市和宜蘭縣發布「大雨特報」，東北季風影響，今日基隆北海岸及宜蘭山區有局部大雨發生的機率，請注意。

▲3縣市大雨特報。（圖／氣象局）



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氣象局也對19縣市發布「低溫特報」：

►今上午至周三上午低溫區域

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、金門縣有6度以下氣溫發生的機率；台北市、新竹市、台中市有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、台東縣有10度以下氣溫發生的機率。

▼今晨0時至8時累積雨量圖。（圖／氣象局）

氣象局指出，今天寒流影響，各地持續降溫，天氣非常寒冷，白天北台灣溫度降至11至13度，台中至台南14、15度，高屏及花東17、18度，越晚溫度越低，入夜後嘉義以北及宜蘭低溫只有7、8度，台南及花蓮9、10度，高屏及台東11到13度，沿海空曠地區及近山區平地會再低2、3度；水氣方面，北部及東半部有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

