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2波寒流接力「冷到連假結束」　今晚到明晨最冷下探3度

▲▼氣象局1/24說明未來一周溫度、降雨趨勢及風力預報。（圖／氣象局）

▲氣象局說明今晚到明晨溫度變化。（圖／氣象局）

記者楊惠琪／台北報導

今天大年初三，也是連假的第5天，天氣風險公司分析師歐宗學表示，寒流今起襲台，冷空氣仍在持續南下，今天一整天持續降溫，預期最低溫的時間將落在今晚至明晨，嘉義以北、宜蘭市區下探7-10度，郊區會有更低的極端低溫出現機會，台南、花東也都有局部10度或以下的低溫。

歐宗學說，至於今天白天高溫北部、宜蘭只有12-13度，台中至台南、花東15-18度，高屏仍可達20度以上，但越晚越冷，提醒大家務必要做好保暖工作。

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歐宗學指出，明天初四（1/25）仍然受到寒流影響，水氣會比今天少一些，北部、東半部雲量持續偏多，降雨範圍縮小，會比較零星、局部，中南部則是晴時多雲天氣。中北部、花東白天高溫與今天相當，南部會稍降2-3度。

歐宗學說，後天初五（1/26）寒流減弱，各地都有陽光露臉、白天氣溫也會明顯回升，不過早晚仍有明顯低溫。但短暫回暖後，初六（1/27）又有一波強冷空氣南下，是否達到寒流等級還要觀察未來幾天預報變化狀況。水氣則是只有初六稍多，北部、東半部局部短暫雨。初七（1/28）至初八（1/29）收假日早晚氣溫持續偏低，不過由於水氣偏少、各地陽光露臉，白天高溫都會逐漸回升，日夜溫差逐漸擴大，預估類似天氣型態將持續到下周開工日。

▲▼氣象局1/24說明未來一周溫度、降雨趨勢及風力預報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局說明未來一周溫度趨勢。（圖／氣象局）

▲▼氣象局1/24說明未來一周溫度、降雨趨勢及風力預報。（圖／氣象局）

而根據中央氣象局上午10時15分最新預報指出，未來一周只有初五（1/26）短暫回暖，其他都是寒冷狀況，預估要到下周一（1/30）上班日，天氣才會明顯回暖。氣象局指出，今天冷空氣增強，預估今晚到明天清晨最冷，台南以北只有7-10度，高屏地區11到13度，空曠與沿海地區，可能溫度再下探2至3度，外島馬祖則下探3度低溫、金門7度、澎湖也只有10度。中部以北、東北部及東部高山有局部降雪機率，山區道路請慎防結冰或路面濕滑的現象

▲▼氣象局1/24說明未來一周溫度、降雨趨勢及風力預報。（圖／氣象局）

▲▼氣象局1/24說明未來一周降雨趨勢。（圖／氣象局）

▲▼氣象局1/24說明未來一周溫度、降雨趨勢及風力預報。（圖／氣象局）

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