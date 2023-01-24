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南韓今冬最強寒流！濟州機場「476航班全停飛」　4萬多人被困島上

記者張寧倢／綜合外電報導

南韓今（24）日迎來春節連假最後一天，許多南韓民眾紛紛從家鄉返回城市，準備開工，卻正好遭遇今年冬季「最強寒流」與強勁風勢，導致各地氣溫驟降。濟州島航空當局稱，今天原定在濟州機場起降的共計476架航班全數停飛，至少4萬名旅客被迫困在濟州島。另外，對外8條海上航線也因風浪過大而停開船班。

▲▼南韓濟州機場、釜山航空。（示意圖／CFP）

▲南韓濟州機場24日面臨強風、降雪等天氣狀況，400多架航班全數停飛。（示意圖／CFP）

根據YTN、韓聯社報導，從西北方來襲的強烈冷峰，造成南韓春節連假的最後一天發布全境寒流警報，24日上午6時京畿道北部與江原道內陸、山區氣溫降至零下20℃，江原道鐵原郡更降至-25.5℃，體感溫度為-39.3℃，首都首爾氣溫與體感溫度則分別降至-16.4℃與-25.5℃。氣象部門預估，南韓各地氣溫要到25日下午才會開始回暖。

南韓這波「今冬最強寒流」也造成濟州機場24日大規模停飛，當天從濟州島起飛的233架國內線航班全數停飛，約4萬3000多名返鄉旅客或春節遊客無法順利搭機離開。另外，原定當天降落濟州的233架國內線航班也全部停飛，國際航線也有5架出發、5架降落航班被取消，共計取消476個航班。

報導指出，濟州機場一般平均每分鐘都有一架飛機起降，但目前停機坪上已經沒有任何一架飛機，停飛原因主要是由於天氣惡劣，機場最高瞬時風速高達每秒鐘25公尺，間歇性降雪也會導致暴風雪而視線模糊，目前濟州機場已經發布風切（wind shear）警報與強風警報，許多旅客擠在機場等待預訂稍晚的其他替代航班。

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