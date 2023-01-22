全球「10大吸金旅遊城市」榜單曝！　奪冠城市去年讓遊客花1兆元

▲法國巴黎。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

新冠肺炎疫情漸緩後，全球旅遊復甦，最新公布的旅遊消費指數顯示，法國巴黎榮登「全球十大吸金旅遊城市」之冠，其次是中國北京、美國奧蘭多，而台灣人最愛的日本僅東京擠進前10名。

根據CNN報導，英國非營利「世界旅遊觀光協會」（WTTC）分析2022年的旅遊數據，了解國際旅客在哪個城市所消費的金額最多。此外，這份榜單考慮的不只是博物館、遊樂園門票和食宿花費，同時也將國家、地方或企業在當地的投資金額給算進去。



在這份榜單中法國巴黎奪下冠軍，除了本身的高消費外，這座城市更如火如荼地準備2024年的奧運，儘管只有5％的設施是新建的，但當局正投入大量資源用於基礎建設、安全等措施；據估計，巴黎整體旅遊總額達356億美元（約台幣1兆798億元）。

▲中國上海。（圖／CFP）



美國有3個城市上榜，分別是奧蘭多、紐約和拉斯維加斯，這3個城市分別吸引不同客群，而在之中旅遊總額最高的是迪士尼樂園、環球影城所在的奧蘭多，估計2022年的收入達310億美元。

中國這次同樣有3座城市入圍，分別是北京、上海與廣州；WTTC預測，到了2032年中國將主導這份榜單。在邊境開放以後，北京當局在旅遊業投入大量資金，尤其是海南島、澳門等城市的排名也正不斷上升。

「全球十大吸金旅遊城市」榜單

1. 法國巴黎

2. 中國北京

3. 美國佛州，奧蘭多

4. 中國上海

5. 美國內華達州，拉斯維加斯

6. 美國紐約州，紐約市

7. 日本東京

8. 墨西哥墨西哥市

9. 英國倫敦

10. 中國廣州