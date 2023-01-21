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大陸 大陸焦點 特派現場

大陸2月6日起試點恢復「出境團隊遊」　旅遊平台搜索量急升5倍

▲港澳台,機場,出入境,入出境。（圖／ CFP）

▲大陸重開國門。（圖／ CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

隨著中國大陸重開國門，睽違許久的出境跟團遊獲准恢復，首批試點包括20個國家。消息發布後，大陸旅行預訂平台相關搜索數據大增。在同程旅行平台與攜程平台上，出境遊相關產品搜索量瞬間上升約5倍。

1月20日，大陸文旅部發布《關於試點恢復旅行社經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊業務的通知》，自2023年2月6日起，試點恢復全國旅行社及在線旅遊企業經營中國公民赴有關國家出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務。《通知》還稱，即日起，旅行社及在線旅遊企業可開展產品發布、宣傳推廣等準備工作。

《通知》顯示，第一批出境旅遊試點的國家名單為：泰國、印度尼西亞、柬埔寨、馬爾代夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合大公國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、紐西蘭、斐濟、古巴、阿根廷。

政策出台後，馬蜂窩站內相關海外目的地熱度漲幅超過300%，泰國仍舊穩居大陸遊客最關注的海外目的地榜首，瞬時訪問熱度高漲350%，「泰國度假酒店」熱度上漲200%，曼谷、清邁、普吉島、甲米、蘇梅島分列泰國瞬時訪問量最高的目的地前五。

根據文旅部通知，旅行社及在線旅遊企業不得違反時間安排或超出國家名單範圍開展出境團隊旅遊和「機票+酒店」業務，同時要求各地要認真落實「乙類乙管」總體方案要求，宣傳倡導「每個人都是自己健康第一責任人」理念，指導旅行社嚴格遵守國內與目的地國家防疫要求，提醒遊客出行前做好自我監測，確認自身健康狀況，行程中註意自身安全和防護，遵守防疫規定，回國後根據屬地政策落實好各項防疫要求。

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