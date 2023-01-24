療癒！高雄林園濕地「水底開花了」　8萬隻「倒立水母」大爆發

▲水母猶如手指狀的附屬物在水中搖曳，如同向到訪的遊客招手。（圖／陳俊強提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄林園海洋濕地公園有全台唯一的水母湖，每到冬天，倒立水母就會慢慢出現，不同顏色的水母在水下如同花般盛開，看起來超療癒。林園愛鄉協會指出，目前觀測到的倒立水母已突破8萬隻，顏色大多以咖啡色、白色及藍色為主，歡迎民眾來走春體驗生態旅行。

每年入冬後，林園濕地公園就會開始出現倒立水母，直到天氣變熱就會慢慢消蝕，小水母大約只有1塊錢硬幣大小，大水母的直徑則可達15公分左右，由於水母喜愛低溫環境，因此農曆年前後會是巔峰期。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲風情萬總的水母令人驚艷。（圖／陳俊強提供）

工務局表示，為提升濕地內生態池水量與水質環境，透過灌注循環流動水系統，調整最佳的注水頻率，有效的淨化生態池的水質並提供穩定的水溫，有利於倒立水母的生態環境，以往11、12月出現的水母，提早至去年9月早秋開始現身，已有成果。

濕地保育計畫執行單位林園愛鄉協會指出，目前觀測到的倒立水母已突破8萬隻，顏色大多以咖啡色、白色及藍色為主，將持續留意觀察這些倒立水母的變化。

▲倒立水母突破8萬隻。（圖／陳俊強提供）

養工處進一步說明，園區內生態池水質及水溫明顯改善後，去年9月即陸續觀察到從0.5公分到6公分大小不等的迷你小水母出現，直到今年1月大爆發。目前正是歲末年終之際，洋溢歡愉的節慶氣氛，過年期間誠摯歡迎民眾來林園海洋濕地公園，觀賞各種水母、紅樹林、潮間帶動植物等等的生動模樣，體驗一場永續生態微旅行。

民眾可搭火車或公車至高雄車站後轉乘捷運「紅線」於「R3小港站」下車，再續搭公車「紅3A」至「田厝路口站」下車，步行約十四分即可抵達林園海洋濕地公園。

工務局提醒，觀賞倒立水母時，千萬不要動手去碰，以免傷害到可愛的水母。

▲公園內的倒立水母非常吸睛。（圖／陳俊強提供）