6人包棟「每人500元」！高雄燈會1／26登場　23家民宿祭優惠

▲高雄左營建業新村眷村民宿保留原建築樣貌，是文青人必到訪的地方，圖為左眷雅居民宿。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

2023高雄燈會首度移師蓮池潭舉辦，此次運用光雕雷射串聯蓮池潭的宮廟神像，具有濃濃的台味氣氛。高雄市觀光局與左營在地23家民宿合作，旅客入住別具風味的眷村、百年老屋就享有優惠，包括平日6人包棟只要3000元、入住打88折等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲入住指定民宿就送燈會小提燈「雄meet兔」。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市觀光局長高閔琳說明，左營區共有23家合法民宿，民宿業者熱烈響應觀光局蓮潭燈會活動，特別推出許多住宿優惠，例如燈會期間入住左營區民宿之旅客，每房贈送1盞燈會小提燈，同時可用紙本房費發票或收據(消費滿200元以上)參加市政府觀光局的抽獎活動，獎品包括10支iPhone手機等。

各家民宿業者也配合蓮潭燈會，各自推出加碼優惠方案，積極搶攻春節年假商機；其中包括，依依良品風格民宿「平日6人包棟-3000元」、老媽寶眷村民宿「包棟只要8888元」、阿婆家眷村民宿「包棟優惠價7500元」、左營蓮潭郭家百年古厝「住宿費打88折優惠（網路訂房不適用）」、左眷雅居「平日9折，假日贈送886文化園區門票1張」、留小燈民宿「贈送886文化園區門票1張」、美麗時光民宿「現場房價抵折50元」、丈引小院「購買服飾商品，最低7折起」、眷村戀影「大廳酒吧調酒9折優惠」、破豆基地「建業人掛布」一份等。

▲留小燈藝術民宿。（圖／高雄市觀光局提供）

▲▼眷村民宿保有早期的磨石子浴缸、日式屋樑。（圖／記者許宥孺攝）

高閔琳表示，眷村民宿有別於一般民宿，每家獨門獨院花木扶疏的日式宿舍，經過這群熱情業者的巧思布置後每家民宿各具不同風格。左營海軍眷村保存區面積廣大，街道老樹林立，環境優美寧靜，可說是藏身公園裡的住家，早晨可在蟲鳴鳥叫中醒來，民宿主人親切溫馨接待，讓入住過旅客永難忘懷。

有別於飯店旅館，眷村民宿家家多有庭院，有個溫馨客餐廳，除了休息住宿外，家人更可舒適放鬆聊天，小孩、寵物更可於庭院盡情奔跑；家的氛圍絕對是春節期間家庭旅遊住最佳選擇，深受四、五年級生喜愛，歡迎入住眷村民宿找回滿滿故鄉味。另一左營蓮潭郭家百年古厝民宿，位於店仔頂街，鄰近蓮潭燈區，深具特色閩式建築物，為古厝文化創生基地，是古厝愛好者最佳選擇。

史上最具台灣味的2023高雄蓮潭燈會，將於1月26日至2月5日精彩登場，除有全台最Q最可愛的ㄇㄚˊ幾兔主燈外，各式水陸精彩燈飾也陸續登場。

▲美麗時光民宿。（圖／高雄市觀光局提供）

▲建業六號民宿。（圖／高雄市觀光局提供）

▲眷村戀影民宿。（圖／高雄市觀光局提供）

▲破豆基地民宿。（圖／高雄市觀光局提供）

▲老媽寶眷村民宿。（圖／高雄市觀光局提供）

▲建業眷村各個角落都適合打卡當網美。（圖／高雄市觀光局提供）

▲再見捌捌陸-臺灣眷村文化園區。（圖／高雄市觀光局提供）