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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

人物／拍桌邱國正、舌戰花敬群沒在怕　「藍女戰神」私下竟有這一面

▲李貴敏介紹私房最愛菜館。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲李貴敏親切向記者介紹私房最愛菜館。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立委李貴敏在立法院表現亮眼，問政風格凌厲，以憲法為依據，連民進黨官員都折服，博得「藍營女戰神」之稱。令人印象深刻的有去年5月在外交及國防委員會中與國防部長邱國正互拍桌，爆發唇槍舌戰互批對方「無聊」、「莫名其妙」；以及審查預算時與內政部代理部長花敬群互槓「你是什麼東西」，場面都相當火爆。不過，被記者問到戰力十足，李貴敏則露出不好意思的笑容表示，每次質詢完回到辦公室都會相當失落，「我平常的個性真的不是這樣啦！」

去年5月底，李貴敏關切國軍支援防疫是否為無償工作時，與邱國正爆發激烈爭執，雙方更拍桌互嗆，場面火爆，邱國正強調，他是軍人但沒把立委當軍人看，也請法律人出身的李貴敏，勿把他當被告看待，兩人從台上嗆到台下。無獨有偶，去年12月底時，李貴敏再為「新式教召、後備戰士暨全民防衛動員署執行成效」報告與邱國正唇槍舌戰，邱接連拋出金句，例如「我智商是不高啦，所以委員問簡單一點」、「吳怡農是誰我也不知道」。

另外，有賣家在網路上販售2300萬筆台灣民眾個資，去年底引發關注，李貴敏在立法院內政委員會質詢時，與身為內政部戶政資安與內政部代理部長花敬群互槓，花敬群直指李貴敏問題抽象無法回答後，並走下備詢台，惹怒李貴敏飆罵「你有資格下去嗎？上來」兩人互不相讓。

也許是律師長年所受的訓練，李貴敏講話語氣異常堅定、用字精準、條理分明，但私下的委員個性如何？與李貴敏餐敘時，她談及美食時雙眼總是會散發熱烈的光芒，對於食物相當講究，談及立院質詢「藍營女戰神」之姿令人印象深刻，李貴敏則露出苦笑，接連搖頭說自己真的不是那麼火爆的人，每次質詢結束回到辦公室都會失魂一陣子不太想講話，擔心爆裂脾氣成為大家的刻板印象，「但你看，民進黨官員那麼皮，居然還有直接下台的，我真的克制不住音量部分」，李貴敏不好意思地解釋，卻也展現出不為人知、溫柔的一面。

▲▼立委李貴敏質詢代理內政部長花敬群。（圖／翻攝國會頻道）

▲李貴敏火爆質詢代理內政部長花敬群。（圖／翻攝國會頻道）

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