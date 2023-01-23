4歲女童拜年收到13公尺「長條紅包」！金額曝光鄉民驚呆了

▲4歲女童收到13公尺長的紅包，金額讓網友們驚呆。（圖／翻攝《今日頭條》）



記者柯振中／綜合報導

近日正值農曆春節，不少人會包紅包給晚輩。福建福清一名4歲女童向爺爺拜年，沒想到竟然收到「13公尺長紅包」，仔細點了裡面的金額，竟然高達8,800元（人民幣，下同，約新台幣3萬9,300元），超扯的金額曝光，讓許多網友驚呆。

綜合陸媒報導，這名4歲女童除夕夜向爺爺拜年，豈料爺爺突然上了樓，接著在欄杆處放下紅包，讓孫女在一樓接著。

而依據畫面內容，這名爺爺放下了長長一條的紅包，孫女則拉著一路向後走，最後展開的長度十分誇張，足足有13公尺長，一路從2樓欄杆延伸至家門口。

▲這組超長紅包從2樓欄杆處一路延伸至大門口，看起來十分浮誇。（圖／翻攝《今日頭條》）



細數紅包裡面的金額，一共有8,800元（約新台幣3萬9,300元），對於4歲的女童而言，是一筆十分龐大的數字。不少網友看完後，也感到十分吃金，不禁留言回應「我要有一個這樣的爺爺，我還不得高興死」、「爺爺好豪爽啊！孫女是爺爺的心頭肉」、「爺爺還差孫女不」、「這是發紅包，順便曬一下豪宅，爺爺奶奶是富豪吧」、「泰友愛了吧！這孫女太幸福了啊！」

不過，同樣有人留言認為，女童還這麼小，不適合包太大包的紅包，這樣可能會助長虛榮心，等到以後小孩長大了，整個眼裡都只剩下錢，對於未來沒有幫助。