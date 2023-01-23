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他想買刮刮樂求選號秘訣　竟有神人曝光「頭獎規律」：就這些數字

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲有男子想要提高刮刮樂中獎機率，於是上網詢問中獎獎號的末2碼。（示意圖／記者李毓康攝）

記者柯振中／綜合報導

春節期間不少人喜歡購買刮刮樂試手氣，因此也有不少說法流傳，例如尾數多少的刮刮樂較容易中獎。對此，就有一名男子感到好奇，外界流傳的說法有百百種，不曉得能否詢問中獎者的獎號末2碼，來讓他參考、提高中獎機率，求助文曝光後，也有神人歸納出了「頭獎規律」，貼出後立即引發討論。

這名男子在Dcard詢問，因為過年期間想買刮刮樂試試手氣，因此想要請教中過獎的朋友們，希望能得知中獎彩券的末二碼，藉此提高中獎機率。

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▼男子想要提高中獎機率，於是上網求問選號秘訣。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲台灣彩券刮刮樂，新春大樂透加碼。（圖／記者林敬旻攝）

貼文引起討論後，有「神人」出面惡搞回應，他已注意到了頭獎規律，這些中獎的刮刮樂，尾數都位在「0-9之間」。超廢的規律曝光後，不少網友立即出言調侃，「聽君一席話，如聽一席話」、「上次聽到這麼有深度的話，還是在上次」、「謝謝你，剛剛買了一張200的，刮到100萬。在夢裡」、「受益良多，剛剛買尾數0-9，中了10萬。」

對此，也有在彩券行工作3年的員工出面回應，其實並沒有什麼規律，數字根本沒差，所謂的「尾數3、6、9」容易中獎只是迷信，只要數字看得順眼就能買，剩下的就交給老天保佑。

 
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