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大陸 大陸焦點 特派現場

超級變體德爾塔克戎造成全球流行？　吳尊友：可能性較小

▲▼英研究發現戴口罩的人更具吸引力。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲大陸專家分析，春節過後引發二次大規模感染機率較低。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者任以芳／綜合報導

近期泰國報告檢出新冠的超級變體德爾塔克戎，是否入侵大陸？大陸疫情防控專家吳尊友吳尊友指出，大陸方面尚未監測到該變異株。由於感染病例數少，缺乏該毒株傳播力、致病力和免疫逃逸能力等方面數據，造成全球流行可能性較低。

他也說，從最早監測到該變異毒株到現在已經有一年時間，未出現全球範圍內擴散。由此判斷，短期內，由超級變體德爾塔克戎造成新一輪全球新冠流行的可能較小。

世界衞生組織發言人克里斯蒂安·林德邁爾日前也表示，基於有限的數據，XAY.2變異株目前尚未被觀察到有明顯的生長優勢，也未展現出更強的免疫逃逸能力和更嚴重的致病能力。

▲▼中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。 。（圖／翻攝 中國網）

▲大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友。 （圖／翻攝 中國網）

今年是大陸放寬疫情防控的第一個春節，許多兩、三年未回家過年的人，選擇回家過年。據有關部門估計，這次春節期間，大約有50億人次的遊客要探親訪友，外界憂心可能存在大規模感染疑慮。

吳尊友指出，新冠疫情在全大陸出現快速傳播流行，總體度過疫情發病的高峰期，各城市及縣城處於疫情回落階段，二次大規模感染機率低。

吳尊友分析，春節期間的大量人員流動，一定程度上促進疫情擴散，局部地區會出現感染人數上升，但由於這一波疫情已經使得全國約80%的人感染過，短期內，比如未來2-3個月，大陸出現較大規模疫情反彈或者第二波疫情的可能性很小。

他建議，感染新冠康復的人，都是近期感染，有些人還在康復過程，春節期間再次感染的可能性比較小，也有少數人可能會出現再次感染。需要做好個人防護，防止感染或再感染，或者預防他呼吸道傳染病感染。

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