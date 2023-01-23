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大陸 大陸焦點 特派現場

小哥上春晚假笑19秒爆紅！　團長打圓場：他平常就這樣笑

▲▼ 兔年春晚、蘇有朋、姜育恆 。（圖／翻攝 央視春晚）

▲臨演小哥哥在春晚堅持假笑19秒爆紅。（圖／翻攝 央視春晚）

記者任以芳／綜合報導

大陸除夕春晚節目今年邁入40年，每次都有讓外界驚艷表演內容或是精彩花絮。這次有眼尖網友發現，春晚主持人台上講話時，鏡頭帶到特寫，後面群演也清楚入鏡，一名小哥哥從頭到尾假笑19秒，表情完全沒有鬆懈，被網友稱讚超級專業，還上大陸網站熱搜。

每年大陸春晚推陳出新的內容，都會引起網友討論，尤其是許多有趣花絮。像是今年「假笑」臨演小哥哥上網站熱搜排行，因為假笑的十分專業，不仔細看以為整個人都「定格」了。

綜合陸媒報導指出，這位群演小哥哥來自吉林歌舞團，當時主持人正在串場講話，央視的特寫鏡頭正好切到後面臨演，整張臉清楚曝光。這位小哥哥十分專業，主持人在台前講話，他站在背後足足露齒假笑19秒，表情非常專業。

事後，假笑小哥哥引起熱烈討論，吉林歌舞團冷團長出面解釋，「這孩子不屬於職業假笑，平常就這麼笑，個人自然習慣。」

▲▼ 兔年春晚、蘇有朋、姜育恆 。（圖／翻攝 央視春晚）

▲許久不見姜育恆時隔22年再次登上春晚舞台。（圖／翻攝 央視春晚）

走出三年疫情陰霾，大陸2023兔年春晚節目盛大舉行，從著主持人陣容到明星表演、小品節目等，都是一線級大咖演員上陣。今年央視春晚的舞台上也向經典的作品致敬。由蘇有朋、汪蘇瀧、王錚亮、姜育恒共同演唱的歌曲《跟往事乾杯杯》。

這也是姜育恒時隔22年後再次重登春晚舞台。1991年，姜育恆曾經參與春晚演唱《再回首》紅遍大江南北，之後又曾於2001年登上春晚舞台，此後22年沒有參加表演。

▲▼ 兔年春晚、蘇有朋、姜育恆 。（圖／翻攝 央視春晚）

▲蘇有朋時隔31年，今年以個人身份上春晚 。（圖／翻攝 央視春晚）

另外，同樣是春晚的「台灣老朋友」蘇有朋，作為小虎隊組合成員之一不老男神，曾經於1992年、2022年兩次登上春晚舞台。

今年，蘇有朋以個人身份參加，與樂壇後輩共同演唱致敬經典的歌曲，一身紅西裝又唱又跳，完全看不出來年過40好幾。

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